Борщ с плесенью и трусики «Ты сама виновата»: как искусство борется с семейным насилием

Истории

Черная пленка, мятая одежка на вешалках, мох под ногами... Стоит открыть кастрюльку, как женский голос раздастся в небольшом пространстве

Когда он вернулся он молча лег на меня и у нас был секс я не сопротивлялась я только сказала это неправильно я повторяла сопротивлялась я только сказала это неправильно я повторяла

сопротивлялась я только сказала это неправильно я повторяла

(Лида Юсупова. «Матеюк», орфография и пунктуация авторские)

Так выглядит выставка «Инструменты абъюзера» московской художницы-поэтессы Лизы Неклессы. Мы поговорили с ней о том, как меняется образ современной девушки в искусстве, о том, хватает ли им голоса, и о том, почему законопроект о домашнем насилии должен быть принят.

— До этого я делала проект «Женщина — украшение дома». Проект был посвящен объективации и стереотипу о том, что женщина должна заниматься домашним хозяйством, быть украшением для чужих глаз, — рассказывает Лиза Неклесса. — Проект строился как комната. То была первая, а эта уже вторая. В этой комнате давно никто не жил. В ней все очень аккуратно расставлено, лежит еда на тарелках, которая может долго не портиться. Идея в том, чтобы зрители искали предметы, которые внедрены в уютный, но тревожащий интерьер. Ведь домашнее насилие заметно не сразу. Со стороны это могут не видеть даже близкие друзья.

— У вас также был проект «Мама, я нормальная дочь». Каков был отклик на работы?

— Если говорить о проекте «Женщина — украшение дома», то как-то раз пришла женщина и долго сокрушалась, что не привела свою подругу, которая погрязла в быте, похоронила себя в домашнем хозяйстве. А тема «нормальной дочери» откликается вообще всем. Видимо, несоответствие родительским ожиданиям — болезненный для всех вопрос.

— Вы создали проект «Женский голос». На ваш взгляд, женщинам не хватает голоса?

— Да, проект я создала со своими подругами Еленой Ляпиной и Саидой Сатаровой. Мы пишем стихи, рисуем, проводим вечера. Очевидно, что какая-то дискриминация женщин в нашем обществе есть и голоса им не хватает.

— А какие сейчас, на ваш взгляд, проблемы у женщин?

— Мне кажется, что очень важно начинать с самых базовых вещей. В нашей Конституции записано, что у каждого человека есть право на жизнь, здоровье, безопасность. То, что в России до сих пор нет закона о домашнем насилии, как раз нарушает эти базовые принципы. Девушки звонят в полицию, заявления не принимают, говоря: «Приходите, когда будет труп», полиция уезжает. Таких случаев очень много. Например, была история про женщину-инвалида, которая убила мужа, при этом вызывая полицию два раза в тот день.

— На выставке вы говорите об инструментах агрессора — абьюзера. Какой из них самый страшный?

— Они все страшные. Чаще всего абьюзер не удовлетворяется одним инструментом, а использует сразу все. Например, изоляцию. Часто девушка ни с кем не разговаривает. Она экономически зависима полностью, поэтому не может уйти. Это ведь очень частый вопрос, почему она не ушла от него с тремя детьми. Контроль. Эти три инструмента так часто идут вместе.

— Вас коснулась эта проблема насилия лично?

— Мои знакомые сталкивались. И тут же возникает другая проблема. Многие люди не говорят о случившемся, потому что опасаются общественного порицания. Если мы вспомним времена флэшмоба ЯНеБоюсьСказать, то я видела огромное количество хейтерских комментариев. Особенно под постами, где женщины называли имя. Сама знаю истории, когда общественное негодование выливалось на женщину, а не на человека, который все это совершил. От нее требовали доказательств. Говорили, что она сама виновата, обливали грязью.

— Почему так происходит?

— Определенную роль играют застаревшие патриархальные установки. Кроме того, это самозащита. Виктимблейминг — психологический механизм защиты. Люди боятся, что с ними может случиться что-то ужасное, и поэтому они наделяют пострадавших какими-то качествами, которых у них нет. Или говорят, что она сама была виновата, так как была в коротком платье. Значит, если я не буду ходить в коротком платье, то этого не случится со мной. На самом деле это так не работает. Сейчас в Петербурге проходит выставка одежды, в которой были пострадавшие от изнасилования. И она совершенно разная. Это далеко не всегда что-то сексуальное и красивое. Уже известно, что девушка может быть одета хоть в мешок, и все равно с ней это может произойти.

— У вас не просто выставка, а своеобразная аудиоинсталляция. Вы используете стихи, в том числе и свои. Можете рассказать про других авторок?

— Здесь участвуют 12 поэтесс из разных стран, не только России, но и из Германии, Белиза. Я выбирала авторок, которые работают с темой гендерного насилия. Все откликнулись с большим энтузиазмом. В частности, здесь звучит отрывок из поэмы Оксаны Васякиной «Ветер ярости». Она посвящена женщинам, пережившим сексуальное насилие. Оксана не боится признать, что эта поэма призывает к мести, так как считает, что это то, что заслужил насильник. Это некая оздоравливающая ярость, которая помогает женщине сохранить себя. Когда Оксана написала ее, то хотела прочитать поэму на московском фем-фесте, который проходит каждый год, но организаторы сказали, что это слишком радикально. Оксану возмутило это, и тогда она подумала, что будет лучше, если тексты прочитают не ее коллеги по литературному цеху, а обычные женщины, которые столкнулись с этим. Оксана стала печатать свои стихи и рассылать их по городам. Это все разошлось в огромном количестве, а этим летом «Ветер ярости» вышел книгой в издательстве АСТ.

многие разводят руками — как мы можем наказать насильника, мы не можем коснуться этого. те — кто насиловал. или насилует сейчас. те — кто станут насиловать в будущем. кто они мы не можем предотвратить мы не можем ответить насилием мы вообще ничего не можем мы глядим в оцепенении и ждем

<...>

моя мать сказала он бил меня всего один раз да всего один раз по сравнению с тем насильником который был у нее после развода один раз это просто пук этот пук растворился в воздухе когда она сказала я всех простила и ты научишься прощать я не стану прощать

Оксана Васякина (орфография и пунктуация - авторские)

— Какой в принципе, на ваш взгляд, чаще всего видят женщину в современном искусстве в России? Возьмем, например, самое распространенное искусство — кино.

— Там процветает некий миф о романтической любви, которая должна все претерпеть, все невзгоды и лишения, а в конце будет обязательный хеппи-энд. Только претерпевать должна почему-то женщина. Я думаю, что сейчас время, когда меняются гендерные стереотипы. В том числе и в массовой культуре. Но если мы говорим о России, то здесь пока это не так активно находит отклик. Однако я надеюсь, что постепенно это произойдет.

Тема семейного насилия, насилия над женщиной все чаще находит свое отражение в искусстве. Так, в феврале певица Манижа представила новый клип на песню «Мама», а также запустила мобильное приложение экстренной помощи с тревожной кнопкой — свой способ поддержать женщин, столкнувшихся с абьюзом и насилием в семье.

В конце лета в Томске был презентован гражданский проект «Как спасти женщин России». Организаторы собрали истории женщин, переживших домашнее насилие и сумевших об этом рассказать. Именно они стали вдохновением для выставки, которую делает дизайнер Ольга Макиенко. Она совместила оргстекло и интернет-пространство.

Почему портреты выглядят так? Они созданы из оргстекла — это тонкий пластик, который бывает разных цветов, может быть прозрачным или полупрозрачным. Когда я начала больше сталкиваться с ним в своей работе, я поняла, что это был бы отличный материал для создания чего-то классного. И вот появилась идея, — написала в Instagram дизайнер Ольга Макиенко.