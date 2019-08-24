Чтобы игра была более эффективной, играть нужно на профессиональных столах. Изготавливаются они с учетом принятых стандартов Международной Федерации настольного тенниса. На вид они более массивные, имеют надежную конструкцию, регулируемые по высоте ножки и жесткую столешницу. Главное отличие профессионального стола от обычного — антибликовое покрытие. Оно влияет на качество игры и скорость реакции спортсменов. Кроме того, профессиональный стол обладает стабильным отскоком по всей площадке. На любительском мяч по углам отскакивает ниже, в центре выше.
Ракетки для настольного тенниса подбирают под каждого игрока, учитывая его стиль игры: атакующий или атлет защитный. Профессиональная ракетка собирается из трех частей: доска — основание и две накладки. От стиля игры спортсмена будут зависеть толщина накладок и их свойства: скоростные характеристики, способность к кручению.
Дать начинающему теннисисту не ту ракетку все равно что посадить любителя за руль спорткара «Формулы-1». Поэтому инвентарь для настольного тенниса нужно не покупать, а подбирать, уже зная об особенностях игры. Тренеры клуба «TT Master Hall»
помогут сделать это в профессиональном магазине, который будет работать прямо в клубе. К тому же в процессе занятий ребенок прогрессирует, и резину на ракетке нужно подбирать соответственно прогрессу.