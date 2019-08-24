Добрые новости
24 августа,
2019
Большой — хорошо, маленький — еще лучше
В Томске открылся клуб настольного тенниса
Во время этой игры мячик может разгоняться до 170 км/ч, а спортсмен, несмотря на маленькое игровое пространство, пробегает за матч до семи километров. Все это о настольном теннисе. Не верите? Сами проверьте. 1 сентября в Томске открывается профессиональный клуб настольного тенниса «ТТ Мaster Нall».
Любите атакующие мощные удары, стремительные перемещения, неожиданные контратаки — тогда вам на тренировку по настольному теннису. Это энергичная и изобретательная игра, которая требует от спортсмена инициативы, наблюдательности, точного глазомера и шикарной реакции.
Олег Вихрев, тренер по настольному теннису:
— Если вы понаблюдаете со стороны за игроком, то увидите, что движения его очень активные. Настольный теннис — один из самых энергозатратных видов спорта по его подвижности. А по травматичности один из самых мягких.
Игра ради медалей или для удовольствия?
Начальная цель тренировок — поставить базовую технику. Игрок должен научиться правильно отбивать шары и попадать в теннисный стол. Спортсмен-любитель решает сам, какую нагрузку он хочет: обычный спарринг, турнир с тренером — мастером спорта или готов отбить несколько десятков мячей.
Есть у нас такой способ тренировки, когда мы накидываем игроку большое количество мячей. По себе знаю, что 20 уже достаточно, а в корзине 80 шаров. Степень нагрузки очень высокая. Обычный человек за полтора часа такой тренировки может терять до килограмма веса.
Вадим Пилипец
тренер спортивного клуба
Сначала ребятишек учат правильно держать ракетку. Маленький теннисист должен почувствовать мячик и понять, что он может им управлять. Только тогда тренеры переходят непосредственно к движениям: набивание справа и слева, накаты и так далее.
Денис Шатруков, теннисист:
— Я занимаюсь теннисом уже пять лет. За это время я выполнил первый юношеский разряд, теперь хочу стать чемпионом мира. Мне нравится играть. Но еще больше — побеждать!
Эдгард Киселев, начинающий теннисист:
— Мне нравится теннис. Здесь весело, много друзей. Я только учусь играть, допускаю ошибки, но учусь на них. Тренер говорит, что все чемпионы когда-то ошибались.
Есть ли разница между профессиональным оборудованием и обычным?
В настольном теннисе, как и в любом другом виде спорта, есть свои движения: накат, топ-спин, подрезка, «короткая игра». Чем правильнее движение и точнее техника, тем больше будет попаданий на стол. Кстати, сам стол тоже имеет большое значение в игре.
Олег Вихрев
тренер по настольному теннису
Чтобы игра была более эффективной, играть нужно на профессиональных столах. Изготавливаются они с учетом принятых стандартов Международной Федерации настольного тенниса. На вид они более массивные, имеют надежную конструкцию, регулируемые по высоте ножки и жесткую столешницу. Главное отличие профессионального стола от обычного — антибликовое покрытие. Оно влияет на качество игры и скорость реакции спортсменов. Кроме того, профессиональный стол обладает стабильным отскоком по всей площадке. На любительском мяч по углам отскакивает ниже, в центре выше.

Ракетки для настольного тенниса подбирают под каждого игрока, учитывая его стиль игры: атакующий или атлет защитный. Профессиональная ракетка собирается из трех частей: доска — основание и две накладки. От стиля игры спортсмена будут зависеть толщина накладок и их свойства: скоростные характеристики, способность к кручению.

Дать начинающему теннисисту не ту ракетку все равно что посадить любителя за руль спорткара «Формулы-1». Поэтому инвентарь для настольного тенниса нужно не покупать, а подбирать, уже зная об особенностях игры. Тренеры клуба «TT Master Hall» помогут сделать это в профессиональном магазине, который будет работать прямо в клубе. К тому же в процессе занятий ребенок прогрессирует, и резину на ракетке нужно подбирать соответственно прогрессу.
Не планируете становиться профессиональным теннисистом? Просто приходите расслабиться после работы. Настольный теннис довольно демократичный вид спорта. Начать заниматься им можно даже в пенсионном возрасте. А еще это хороший способ «подтянуться» и скинуть лишние килограммы. Недаром многие профессиональные пауэрлифтеры выбирают настольный теннис как средство снижения веса. Хотите убедиться лично? Клуб настольного тенниса «ТТ Мaster Нall» открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Зал площадью 700 квадратных метров, 14 профессиональных столов, робот «Аmicus» для обучения, высокие потолки и идеальное антибликовое освещение.

Адрес: ул. Красноармейская, 126 (Дворец зрелищ и спорта)
Телефон: 505-885

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Внимание!!! Розыгрыш!!! Найдите спрятанное в тексте материала слово «атлет», сделайте скриншот и пришлите личным сообщением на страницу Агентства новостей ТВ2 ВКонтакте. Самый внимательный получит сертификат на два бесплатных занятия в клубе настольного тенниса «ТТ Мaster Нall». Победитель определится рандомным способом.
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