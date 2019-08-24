Есть у нас такой способ тренировки, когда мы накидываем игроку большое количество мячей. По себе знаю, что 20 уже достаточно, а в корзине 80 шаров. Степень нагрузки очень высокая. Обычный человек за полтора часа такой тренировки может терять до килограмма веса.