Большие проблемы маленьких мам

«Вообще у меня дочка умерла. Но детей четверо. Двоих забрали, одна умерла и вот четвертым я беременная была, когда пришла сюда, — рассказывает Анна, подопечная кризисного центра «Маленькая мама». — Бывший муж сидел, я с ним разошлась, семья его тоже ничем не помогала. Мне надо было забрать детей, а я беременная, не работала. Сюда пришла, и мне предложили стать подопечной».



Анна (имя изменено по просьбе героини, фотографироваться девушка также отказалась) рассказывает историю своей жизни до первого знакомства с «Маленькой мамой» сбиваясь и нехотя. Говорит, что это все больно и долго объяснять, да и понять ее не все могут, и переводит разговор к текущим делам. Сейчас она с младшей двухлетней дочерью ходит сюда в группу дневного пребывания, где мамы могут оставлять детей, а сами работать или заниматься другими необходимыми делами. Ей 23, сейчас она замужем. Пришла сюда два года назад беременная младшей, после того как лишилась прав на двоих детей и потеряла пятимесячную дочь.



Когда муж Анны и отец ее детей оказался в колонии, девушка осталась одна. На чью-то помощь рассчитывать не приходилось. Родственники мужа не шли на контакт, сама Анна – выпускница детдома, хотя родители у нее есть. Когда-то мать Анны лишили прав из-за злоупотребления спиртным и девушка провела несколько лет в детском доме.



Она рассказывает, что тогда, оставшись без мужа, работала ночными сменами на автомойке и оставляла детей с мамой. Как-то раз они выбежали из дома, домой их привела полиция: были на улице без присмотра. Спустя некоторое время умерла младшая на тот момент дочь.



«Маленькой должно было исполниться пять месяцев. Просто уснула, как обычно, и не проснулась. Я дома с ней была, ушла, посуду помыла, домашние дела... Думаю, что-то долго спит. Подхожу, а она у меня уже вся синяя. Вызвала скорую, они зафиксировали смерть. По диагнозу поставили, что якобы ОРВИ», — рассказывает девушка.



После этого Анну лишили прав на детей, их определили в дом ребенка, а уже оттуда сторонняя семья взяла детей под опеку. Девушка была беременна четвертым, хотела вернуть детей, но понимала, что ни жилья, ни работы у нее нет и рассчитывать на решение в свою пользу она не может.

