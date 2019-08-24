Битва за урожай по новым технологиям

Истории

Село Карбышево, Томский район. Исторический момент. На поле журналисты не только томские, но и из Бразилии и США. Как утверждают разработчики технологии Cognitive Technologies, впервые в мире проходят испытания комбайна, который может видеть и думать. Другие «умные комбайны», уже работающие на полях в других странах, «ездят по геонавигации, зависят от спутниковой связи, зависят от геометрии поля и не видят того, что происходит на поле. А наш дроид — первый в мире аналог человека за рулем». Это слова Ольги Усковой — президента группы компаний Cognitive Technologies — российского разработчика ПО и IT-решений.

Одним из первых на внедрение такого «искусственного разума» решились в СПК «Межениновский». Исполнительный директор которого Виктор Карбышев — продолжатель местной карбышевской династии. Название села собственно и дал его предок. Виктор Иванович продолжает здесь жить. Для него это уже 41 уборочная кампания. То есть Карбышев чувствует ответственность не только за частный бизнес, но и за родное село. Для которого рабочие места — это главное. И которому местные жители не простят, если «робот заменит человека».

— Я здесь родился, тут крестился, тут сел на трактор. И скажу, что это наше будущее, — говорит Виктор Карбышев. — Эта технология сильно облегчит труд механизатора. Может, завтра комбайн вообще пойдет без человека. Но сегодня мы пока отрабатываем лишь беспилотное вождение. Комбайнер в кабине присутствует. Он за всем следит, так как это механизм. Может сломаться, да мало ли что может произойти. Комбайнер если сам баранку крутит, больше устает. А тут он просто как контролер сидит в кабине. Меньше устает, больше рабочего времени в движении. Производительность труда, как говорят специалисты, увеличивается до 20 процентов. И я с этим соглашусь.

Я сам комбайнером работал. От чего зависит зарплата — от намолота, — рассказывает Виктор Карбышев. — Все мы люди, хочется больше заработать, быстрее набрать бункер. Значит, неизбежны потери в качестве. Ведь на каждую культуру при определенной влажности должна быть определенная скорость комбайна. А «умный комбайн» не позволит нарушить технологию.

В СПК «Межениновский» бригада машинно-тракторного парка порядка 60 человек. Все местные. Нет привлеченных, нет вахтовиков. Средний возраст – порядка 40 лет. Иван Королевич, которому доверили испытания, за баранкой комбайна провел всего полгода. Так что даже привыкнуть особо не успел.

— Комбайн сам рулит. А я лишь контролирую, — объясняет комбайнер.

— А вы не боитесь, что это всего лишь первый этап. А второй — к вам подойдут и скажут: пиши заявление на увольнение, наш искусственный разум и без тебя справится.

— Вряд ли уволят... пока. Мне даже зарплату повысили маленько.

На окраине поля замечаем мужчину, который явно со знанием дела теребит зерно. Это Александр Володькин. Работает водителем в АО «Дубровское». Последние 25 лет возит директора. Приехали на поле посмотреть на чудо-технику. Александр Володькин и сам раньше был комбайнером, в сельском хозяйстве он всю свою трудовую жизнь.

— Ой, нам до роботов еще далеко.

— То есть на нашу жизнь точно работы хватит?

— Да.

— Ну как зерно?

— Влажноватое. Не хрустит на зубах. Влажность процентов 18-20, не поспело еще. Рано убирать. Чтобы такое зерно просушить, нужно раза три его прогнать, за раз не получится. Так что сушить его будет слишком дорого. Но это же сейчас только для показа.

— Ну, без дедули мы тут точно не обойдемся, — отвечает президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова на вопрос «а кто будет решать, созрело зерно и готово ли к уборке, робот или человек».

— Агротехники никуда не денутся. Сейчас как раз комбайнеры освобождаются от вождения и занимаются вопросами поднятия жатки, правильной запашкой. Наши технологии — это деньги. Если комбайнер занят вождением, то потери составляют от 4 до 17 процентов зерна, потому что он не успевает регулировать уборку. Что такое от 4 до 17 процентов с гектара — это от 4 тысяч рублей до 28 тысяч рублей. Вот и вся экономика.

— Когда окупятся эти вложения в новые технологии?

— Система окупается за два сезона. Но все равно это большая смелость главы этого сельхозпредприятия на данные технологии решиться.

«Уборка хлеба — это специфика. Не на машине беспилотной ехать и не на самолете лететь. Это хлеб убрать! Тут пока, я думаю, ближайшие 50 лет механизатора не уберут», — директор СПК «Белосток» Паруйр Яврумян с директором АО «Дубровское» Геннадием Сергеенко обсуждают новые технологии.

Паруйр Яврумян говорит, что нечто подобное, иностранное, уже стоит у него на тракторах. Называет он это «подруливающим» устройством, или «доруливателем». В чем разница — судить не решаемся.

— Интересно, а комбайн остановится или нет, — наблюдают они, как очередной фотограф встает практически на пути у работающего комбайна. Комбайн запрограммирован так, что, «видя» препятствие, он просто должен остановиться.

— Неее, не выдержит, убежит, — так и происходит. Корреспондент, сделав фотографию, предусмотрительно отходит.

Считается, что Сибирь – зона рискованного земледелия. Мы прилетели сейчас из Аргентины, а там пшеница раза в три длиннее. Я сначала перепугалась, что она не выросла. А потом посмотрела на колос, а он толстенький и плотный и намного вкуснее, чем мы видели на полях Латинской Америки, — Ольга Ускова шелушит и пробует зерно на вкус. — Я вчера, пока тут настраивали все, грызла вашу сибирскую пшеницу и потом решила почитать работы ученого-селекционера Вавилова. Он писал, что Сибирь является зоной земледелия будущего. Потому что поля мира истощены, очень много было удобрений, очень много вспашек, а у вас такого не было. Так что вам нужно добавить только высокотехнологичную технику. Ну, и на погоду надеяться. Мы так переживали, что сегодня дождь пойдет. Но он обошел стороной.

Так будет выглядеть будущее, когда умному комбайну в кабине не нужен будет человек