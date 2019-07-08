Биполярочка

— Ну, например, не воспринимают всерьёз. Думают, что всё это просто мода. Но меня, это не коснулось как-то. Стэндап-камеди шутят на эту тему. Типа иди покопай картошки и всё пройдёт. Ну, как было не смешно, так и остаётся.— Знаешь, у всех свои страхи. А мой интеллектуальный уровень в эти моменты падает. Я боюсь зимнего тупняка. Это еще с дедлайнами связано. Обычно весной у меня начинается куча проектов, осенью я их дотягиваю, а зимой всё.— В России это, конечно, теоретическая цифра, посчитанная по данным Канады, Великобритании, США. Потому что в России это очень редкий диагноз. Может, какие-то тысячи человек. Когда шизофрения — сотни тысяч. Но это неправда, потому что шизофрения — это более редкое заболевание. Но, говорят, что до людей дошло. Во всяком случае до врачей.— Всё, что ты сказала часто у биполярников встречается. Особенно в работу уйти, особенно у мужчин. Есть такой тренд, что гораздо чаще обращаются женщины за помощью, чем мужчины.— Большинство молодые. Постарше боятся. А так –мужское воспитание. В книге был парень, который набрал миллионы долгов и потом расплачивался. Но вот если пытаться найти какую-то позитивную ноту, то трудоголизм иногда приносит свои плоды. На самом деле, это не очень хорошо, но это конструктивно хотя бы. Я тоже трудоголик (смеётся). Но я встретила очень много людей, которые делают много классных проектов как раз благодаря вот этому маниакальному вдохновению.— Я никогда не чувствовала себя овощем, поэтому – нет. Мне очень мягкие назначили таблетки. Но есть у наших врачей, особенно старой закалки, что лучше дать побольше, чем, чтобы человека перевернуло в маниакальную сторону. Но тут всё очень индивидуально.— Да, конечно. Темперамент остается. Но задача же не переделать человека, а убрать вот эти крайности опасные.— Значит есть запрос. Настала пора об этом говорить.— Нет. У нас сейчас группа биполярников. Когда несколько творческих биполярников собираются вместе, то работа кипит. Сейчас мы еще работаем с врачами.— Ха-ха. Да. Врачи. Точнее, они, может быть, тоже биполярники, но не признаются. Если ты творческий человек, то можно быть хоть каким. Но если ты врач, то этот диагноз может стоить работы, конечно.— Это одна из самых прекрасных историй в моей жизни. Я, собственно, и поняла, что у меня не депрессия, а БАР, прочитав эту книгу. Настолько всё это отзывалось, несмотря на другую эпоху и другую страну. Тогда я поняла, что у нас должна появиться эта книга. Жить проще, когда есть контроль над происходящим, поэтому важно понимать, что происходит. Поэтому и выпускаем новую книгу. Там будет расписано всё.— Да, образ жизни поддерживать здоровый. Во-первых, таблетки и связь с врачом. Конечно, было обидно сначала, что невозможно вести такой богемный образ жизни, что он не для меня. Кажется, занудство такое. Нужно вовремя спать. Нужно взять и уйти с работы в определённое время. И минимум стресса! Иногда хочется пройтись по острию ножа, но сильно расшатывает.— Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Никто не придёт и не спасёт. Очень важно самим осознавать. Нужно активное участие самого человека, чтобы вести активный самостоятельный образ жизни.