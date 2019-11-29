«Бил головой о пол, замахивался ножом, душил...»

Истории

«Держал нож в правой руке, замахнулся на нее ножом и сказал, что завалит и изуродует», «пинал ногами, бил кулаками по лицу, пытался изнасиловать».

Эти фразы взяты из материалов уголовных дел женщин, осужденных по статьям «убийство» и «причинение тяжкого вреда здоровью». Мы проанализировали приговоры женщинам, которые убили или покалечили своих мужей и сожителей, систематически избивавших их. Практически всех признали виновными в преступлении. Оправдательные приговоры – редкость.

Дело № 1. «Держал в руках полено и пытался нанести удар»

Жительница города Асино П. зарезала ножом своего сожителя. Он неоднократно ее бил. Однажды женщина увидела, как тот направляется к ней с деревянным поленом в руках, чтобы опять избить, и взяла нож.

Из материалов дела: П., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась дома со своей малолетней дочерью и своим сожителем. В какой-то момент ее пьяный сожитель взял в руки деревянное полено и попытался нанести ей удар. Мужчина при этом говорил, что расправится с ней. Но сделать этого не успел, так как подсудимая, зная, что ее могут избить этим поленом, взяла с собой нож для самообороны. В итоге сожитель наткнулся на нож. Но это его не остановило, он продолжил угрожать своей подруге расправой.

В ответ П., «умышленно, с целью убийства последнего из личных неприязненных отношений, возникших на фоне ее систематического избиения потерпевшим, превысив пределы необходимой обороны, нанесла ему один удар данным ножом в спину». От полученных ран мужчина скончался.

В материалах дела не сказано, признала ли женщина вину, но в суде защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в соответствии с амнистией в связи с 20-летием Конституции РФ.

Обвинение и суд поддержали ходатайство, так как у П. есть малолетний ребенок.

Дело № 2. «Схватил за горло и стал душить»

Жительница Каргасокского района С. ударила ножом сожителя, который избивал ее на протяжении восьми лет. Сожитель после удара ножом выжил.

Из материалов дела: 28 августа 2017 года сожитель в ходе ссоры из-за ревности оскорбил и избил ее. Конфликт произошел на дне рождения друзей, где пара находилась вместе с детьми. Именинник и гости пили алкоголь. В какой-то момент сожитель ушел спать, а потом вернулся. Молча зайдя в дом, он так сильно ударил свою подругу по лицу, что та упала на пол. Потом схватил ее за волосы и нанес еще несколько ударов по телу. Его от женщины оттащили друзья. Но на веранде дома он продолжил избиение своей подруги. Ударил по голове кулаком, потом схватил за горло и стал душить.

Дома конфликт продолжился. С. подумала, что сожитель будет избивать ее и дальше. Тогда она взяла нож и наотмашь ударила мужчину в живот. Потом выбежала на улицу и от соседей вызвала полицию.

В суде женщина говорила, что ударила сожителя ножом только с целью его напугать, чтобы он прекратил избивать и оскорблять ее. Также у нее накопились обиды за прошлые избиения и оскорбления.

Сам сожитель претензий к своей подруге не имел, поскольку частично считал себя виновным в конфликте.

Cуд переквалифицировал действия подсудимой на более тяжкую статью. Вместо ст. 114, п. 1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны) — на статью ст. 111, ч. 2. п. 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Но назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Фото: Полина Шнайдер

Дело № 3. «Сел на ноги и стал наносить удары кулаками по лицу»

Жительница Томска К. развелась со своим мужем, но они продолжали жить вместе. Бывший муж пил и употреблял наркотики. Они часто ссорились, и эти ссоры заканчивались всегда одинаково: избиением.

Из материалов дела: утром 11 мая 2016 года между К. и ее бывшим мужем произошла ссора. В какой-то момент он начал бить ее, на все просьбы прекратить не обращал внимания. Тогда женщина взяла нож и ударила его в грудь. Потерпевший скончался в томской областной больнице через пару часов.

В суде К. признала вину и раскаялась. Но от дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Из материалов дела:

Женщина рассказала, что 11 мая 2016 года она собиралась на работу и попросила бывшего мужа закрыть за ней входную дверь. Тот, пьяный, подойдя к входной двери, начал кричать и оскорблять ее. На ее призывы успокоиться мужчина отреагировал агрессивно, схватил стоящий на тумбочке телевизор и бросил его на пол. Затем толкнул ее, отчего она упала на диван, и стал наносить удары кулаками по голове и по лицу. Женщина отвернулась от него, легла вниз лицом и закрылась руками. Затем встала с дивана и плача пошла к входной двери, чтобы уйти. Но в коридоре он догнал ее, схватил за кофту и повернул к себе. Понимая, что он продолжит ее избивать, К. стала отталкивать его и между ними завязалась борьба. В процессе борьбы мужчина ударил ее так сильно кулаком в лицо, что женщина упала на пол. Бывший муж начал пинать ее лежащую, после чего сел на ноги и продолжил бить по голове.

Женщина испугалась и стала руками искать на полу какой-либо предмет, чтобы оттолкнуть мужчину. Нащупав рукоятку ножа, она взяла его, повернулась лицом к избивавшему ее и показала ему нож. Но мужчина никак не отреагировал и продолжил бить. К. стала хаотично махать им. В какой-то момент она почувствовала, что нож вошел в тело, и машинально нож вытащила. Она вызвала скорую, взяла тряпку и стала зажимать рану. Госпитализировали мужчину уже в бессознательном состоянии. Только когда К. была уже на допросе в полиции, узнала, что ее бывший муж скончался в больнице.

В суде давали показания и ее родственники, и родственники бывшего мужа. Некоторые из них утверждали, что К. часто была зачинщицей конфликтов, так как ревновала. По их словам, погибший мужчина раньше вел здоровый образ жизни и занимался спортом, а когда начал жить с К., то стал выпивать. Он никогда не провоцировал жену, а наоборот, ее успокаивал, утверждали родственники мужа.

В то же время мать К. рассказала, что ее дочь с 2011 года стала жить вместе с погибшим, который был старше ее. После рождения в семье ребенка он начал много пить, оскорблял и избивал ее дочь. Пытался убедить ее начать употреблять алкоголь и наркотики. Поскольку семья жила у нее дома и из-за того, что бывший зять постоянно избивал ее дочь, в доме была тревожная кнопка. В 2014 году они развелись, но продолжали жить вместе. Свидетельница сообщила, что жить с бывшим зятем было невыносимо, поэтому она попросила их съехать. Но ее дочь несколько раз приходила избитая, в крови, с порезами на лице, однако когда приезжали сотрудники полиции, она отказывалась писать заявление, так как любила мужа и прощала его.

Суд руководствовался исключительно характеристикой участкового, который охарактеризовал погибшего отрицательно. В отношении К. участковый сказал, что та не употребляет алкоголь.

В итоге суд приговорил женщину к году исправительных работ и выплате полмиллиона рублей морального вреда родственникам погибшего.

Дело № 4. «Замахнулся ножом и сказал, что завалит ее и изуродует»

Жительница Кедрового С. убила своего сожителя, когда он избил ее стеклянной дверцей от серванта. Он ударил ее несколько раз, потом взял нож и начал угрожать.

Свою вину в суде женщина признала и сказала, что оборонялась от действий своего сожителя. Убивать его она не хотела, хотя тот постоянно избивал ее. 6 октября 2017 года они совместно с погибшим распивали алкоголь, после чего тот начал курить травку. Подсудимой это не понравилось. Женщина начала собираться домой. Но сожитель ее не отпускал.

Мужчина начал кидаться, вырвал дверку от серванта и ударил ей женщину два раза. Она выхватила дверь, откинула в сторону и продолжила обуваться. В это время ее сожитель убежал, вернулся с кухонным ножом, замахнулся и сказал, что завалит ее и изуродует. Он пытался нанести ей удар, а С. отмахивалась, пыталась открыть дверь, но не могла. Мужчина ударил ее ножом по ноге. Она испугалась, что тот убьет ее, выхватила нож и ударила. Мужчина упал назад, у него потекла кровь изо рта. С. набрала воду, облила его водой, позвонила в скорую помощь.

Приехавший фельдшер констатировал смерть мужчины.

В суде мать подсудимой рассказала, что сожитель плохо влиял на ее дочь. Та приходила домой в синяках. Своего друга она не боялась, говорила, что любит его.

Другие свидетели в суде сообщили, что видели, как сожитель женщины часто издевался над ней. Однажды он приревновал ее к мужчине, у которого она попросила сигарету, и стал бить и душить ее.



Суд посчитал, что у С. имелись основания для самообороны. Но они не создавали «реальную опасность для жизни, и меры, принятые ею к обороне, явно не соответствовали исходящей для нее угрозе. Подсудимая с учетом ее возраста, физического состояния имела возможность отразить посягательство потерпевшего иным способом, а не убийством».



В итоге суд приговорил женщину к одному году в колонии-поселении.

Дело № 5. «Наклонил лицом к включенной плите и сказал: я тебя убью»

Жительница Томска Ш. нанесла своему мужу десять ударов двумя ножами после того, как он избил ее кочергой и угрожал сжечь. Свою вину в убийстве женщина признала частично.

В материалах дела сказано, что 27 июля 2015 года Ш. пришла домой, где на веранде ее муж со своим другом пили алкоголь. Она стала готовить, включила плиту, поставила на нее кастрюлю. Но тут между Ш. и ее мужем возник конфликт из-за ревности. Муж схватил кочергу и несколько раз ударил ею по голове жены. Женщина закрывалась от ударов руками, но муж схватил ее за волосы, наклонил лицом к включенной плите и сказал: я тебя убью. Ш. рукой уперлась в горячую конфорку плиты, чтобы закрыть лицо. После чего она вырвалась, схватила первые попавшиеся в руки ножи. Дальнейшие события женщина не помнила, пришла в себя в тот момент, когда ее муж упал на пол со словами «мне плохо». Она вызвала скорую помощь, до приезда которой пыталась оказать помощь мужу, но он скончался.

В суде Ш. рассказала, что когда она вырвалась от мужа, то действовала из инстинкта самосохранения, предположив, что он может ее убить. Женщина также боялась за жизнь своих двоих детей.



Суд установил, что она действовала «умышленно, так как набросилась на своего мужа с двумя кухонными ножами и нанесла ему несколько ударов по телу и голове». Суд также пришел к мнению, что женщина превысила пределы самообороны, «поскольку ею был выбран способ защиты, явно не соответствующий характеру и опасности посягательства». Подсудимая имела возможность покинуть дом и предотвратить дальнейшее избиение. Кроме того, суд посчитал, что нападение мужа не было для подсудимой неожиданностью. С учетом характера супружеских отношений она знала, какие действия он может предпринять в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд признал женщину виновной и приговорил ее к одному году и 11 месяцам лишения свободы.

Дело № 6. «Бил о пол головой и требовал сигарет. Потом пытался изнасиловать»

Е. убила своего мужа после нескольких лет систематического избиения.

Из материалов дела: 7 октября 2013 года Е. находилась дома одна. Проснулась от того, что муж, сидя на ней, бьет ее головой об пол, требуя сигарет. Она пыталась вырваться, но он продолжал наносить ей удары, в том числе по лицу. Мужчина попытался ее изнасиловать. После обещания принести сигареты он отпустил ее и лег на кровать. В это время женщина увидела на журнальном столе кухонный нож, вспомнила обиды на мужа и решила ударить его этим ножом. Прицельный удар не наносила, попала куда получилось.



Свидетели подтвердили, что муж постоянно избивал ее и они часто ссорились. Е. раз в год с побоями обращалась за медицинской помощью, говорила, что побои наносит ей муж. Одна из свидетельниц-коллег однажды попыталась защитить ее от побоев и получила травму колена.

В итоге суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима. Она подала апелляцию, суд сократил срок на пять месяцев.

Дело № 7. «До приговора не дошло»

Еще одну историю о систематическом домашнем насилии ТВ2 рассказали в «Центре защиты прав граждан». Юристы этого центра помогли защитить от побоев женщину с двумя детьми. Рассказали анонимно, так как женщина и ее дети до сих пор не могут оправиться от последствий домашнего насилия.

«В 2015 году к нам обратилась женщина с двумя детьми, — говорит сотрудница центра Любовь Юн. — Начиная с 2012 года, муж постоянно избивал ее и ее детей. Женщине некуда было идти и не к кому обратиться. Муж, теперь уже бывший, жил на две семьи. И свой стресс снимал на жене и детях. Полиция никак не реагировала. Заявления не принимали под предлогом: это ваша семья, разбирайтесь сами. Уголовные дела по факту побоев не возбуждались. В 2013 году, когда муж снова начал ее бить, женщина взяла в руки нож и порезала его. На нее тут же завели уголовное дело. Начался суд, все шло к тому, что женщину могут посадить. Но во время судебного процесса, в том числе и бракоразводного, муж ворвался в квартиру к жене и детям и избил женщину. Это все и решило. Ему пришлось забрать свое заявление. Суд тут же прекратился, уголовное дело закрыли. А вот в отношении мужа никто уголовного дела не заводил, и мы решили это исправить и добились в итоге возбуждения дела. Мужчину обвинили по нескольким статьям УК РФ: 115 (умышленное причинение вреда здоровью), 116 (побои) и 119 (угроза убийством). Но в связи с декриминализацией побоев и переводом статьи в Административный кодекс он отделался лишь штрафом в пять тысяч рублей».

Любовь Юн отмечает, что в суде мужчина говорил, что раскаивается, но продолжал угрожать жене и детям.

«На суде в его защиту выступила сожительница, на работе написали на него хорошую характеристику. Самое удивительное, что этот человек работает в школе, он учитель начальных классов. Я считаю, что тот факт, что ему грозило реальное уголовное дело, заставил оставить бывшую жену и детей в покое. Но мне кажется, что каким он был насильником и деспотом, таким и останется», — замечает Любовь Юн.

Сейчас женщина повторно вышла замуж. Но ее дети до сих пор ходят к психологу.

«Отца, что примечательно, не лишили родительских прав, хотя он их бил тоже. Но это вопрос уже к органам опеки», — добавляет Любовь.

Фото: Полина Шнайдер

«В вину возводится попытка обезопасить себя»

Статистика такова, что 80 % осужденных за убийство женщин сидят за самооборону против своих насильников, говорит создательница сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова. Она запустила петицию на сайте change.org с просьбой принять закон о домашнем насилии. Ее подписали свыше 800 тысяч человек. В настоящее время Россия остается одной из последних стран бывшего СССР, где подобного закона нет.

«В других странах даже нет понятия «превышение пределов необходимой обороны», — говорит Алена Попова. — Право на самооборону есть первичное право на защиту жизни — во всех документах мировых государств».

Алена Попова приводит в пример Францию, где мужчина избивал жену, насиловал ее детей, и в итоге она его застрелила.

«По законам Франции ей грозил реальный срок за убийство. Было два раунда кампании, в первом президент Франции заявил, что частично ее помиловал, но общественная кампания не остановилась и в итоге он ее помиловал полностью. Несколько лет назад мы пытались добиться расширения прав необходимой обороны при нападении на собственное жилье, — продолжает Попова. — За этот закон выступало много общественных организаций, более ста тысяч подписей ушли в Открытое правительство, которым руководил министр Абызов, и его там положили под сукно. Так и не было вынесено никакого решения…».

Эксперты уверены: пока в России не появится закон о криминализации насилия, положение женщины не начнет меняться.

«Суды не хотят разбираться в ситуациях через призму необходимой обороны, поэтому, как правило, женщины, защищающиеся от насильника, признаются виновными в тяжком преступлении. Это печальная тенденция, которую необходимо менять», — говорит адвокат Алексей Иванов. Он был защитников Кристины Шедуковой из Геленджика, которая во время ссоры ударила мужа кухонным ножом. От полученного ранения он скончался на месте. Девушку осудили на восемь лет.

По словам Иванова, у всех дел, где женщина, защищаясь от повторного насилия или угрозы насилия, убивает мужчину, есть один схожий признак: она изначально признается виновной.

«То есть в вину возводится ее попытка обезопасить себя. При этом суды не учитывают того, что жертв насильников, не противостоящих агрессорам, потом часто находят задушенными или не находят вовсе. При этом реальное количество преступлений может быть намного больше, чем указано в официальной статистике, потому что, по данным центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», в полицию обращаются только 10–12 % жертв. Многие стыдятся об этом рассказывать, кто-то винит в случившемся себя и боится осуждения общества», — отмечает Иванов.

Фото: Новая газета

Большинство россиянок (79 %), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК), защищались от домашнего насилия. Еще 52 % женщин были осуждены за оборону по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Эти данные из исследования «Новой газеты» и «Медиазоны», опубликованного на этой неделе.

«Масштабы домашнего насилия в России огромны, а суды и правоохранительные органы склонны вставать на сторону агрессора», — подчеркивается в исследовании.

Издания приводят статистику приговоров по регионам. Из инфографики видно, что хуже всего дела обстоят в Башкирии. Затем идет Москва, Бурятия и Челябинск. Томск в середине.