Безопасней быть «лицом без гражданства», чем «предателем»

Истории

Они бывшие граждане Украины. В Россию приехали с территорий, ныне вошедших в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики. Кто-то бежал во время военных действий без документов (сгорели, потеряли, не смогли забрать). Кто-то потерял свой паспорт, находясь уже на территории России, и теперь не может документы восстановить, так как формально эти люди — граждане Украины и потеряли они украинский паспорт. Но отношений между Киевом и непризнанными республиками нет. Так что запросить данные с тех территорий через украинское консульство невозможно. А своих посольств и консульств у ДНР и ЛНР просто нет. Вот и «зависла» часть беженцев с Донбасса, не имея возможности ни легализовать себя в России, ни восстановить украинский паспорт.

Без гражданства поневоле...

Фото: Юлия Корнева

Ирина Шалахова и ее мама Надежда Назарова на прошедшей неделе стали счастливыми обладателями российских паспортов. Счастливые в данном случае не штамп. Ирина ждала этого 23 года, мама пять лет, но положительно решить вопрос Назаровы смогли только после обращения в администрацию президента Путина. Теперь Ирина может официально устроиться на работу и купить квартиру. Маме смогут наконец-то оформить инвалидность и пенсию. Не решена проблема только у брата Дениса. Денис свой украинский паспорт несколько лет назад в Томске потерял, и сейчас он в положении «лица без гражданства».

— Мы приехали с Донбасса в Томск еще в 1996 году, — рассказывает Ирина Шалахова. — Пошли в Томске учиться в 56 школу. Я училась здесь с шестого класса, брат с седьмого. В Томске мы оба закончили школу. Жили у старшей родной сестры. Мама окончательно перебралась к нам в Томск только когда начались военные действия в 2014 году.

Мы родились еще в СССР, но в Украине. Я в 1983 году, Денис в 1981. Страны потом разделились, и паспорта мы поехали получать по месту рождения в Украину. Когда Денис свой украинский паспорт в Томске потерял, мы сразу обратились в милицию, там сняли отпечатки пальцев. Был суд, который определил, что без депортации он может вернуться в Украину, чтобы восстановить документы. Но это был 2014 год. Денис выехать туда не успел, потому что началась война.

— У Дениса есть свидетельство о рождении, есть российский аттестат об окончании девятилетки в Томске, потом об окончании здесь же техникума и копия украинского паспорта, которую он уже не помню для чего однажды заверял у нотариуса. За ним нет никакого криминала, он работает, к сожалению, естественно, неофициально. В апреле у Дениса должен родиться ребенок, и теперь новая проблема — как записывать младенца, коли у папы нет документов.

Фото: Александр Сакалов

Денис Назаров немногословен. Есть страх не решить проблему и страх депортации. При том, что большую часть жизни (с 15 лет) Денис прожил в Томске, в России. А сейчас возвращаться в Луганскую область ему просто некуда. Несколько раз с сестрой он ездил в украинское консульство в Новосибирск. Но проблему не только не решили. После очередного визита Назаровы решили больше туда не возвращаться.

— Сначала нам в консульстве говорили справки собирать и штрафы какие-то оплачивать, — рассказывает Денис. — Мол, возвращайся в Томск, собирай справки, но я поспрашивал, таких справок не существует вообще... Я хочу жениться официально, работать официально, чтобы все по-человечьи было. Но я не знаю, с чего теперь начать.

Сестра Дениса Ирина, сопровождавшая брата во время последнего их визита в консульство, решается рассказать о том, о чем промолчал Денис.

— Мы поехали в консульство с документами, чтобы брату сделали справку на въезд в Украину. Мы приезжаем в консульство, на Донбассе уже вовсю шли военные действия, и на нас там всех собак повесили: вы предаете родину, родина сейчас в таком тяжелом положении. Чуть ли не мы виноваты в этой войне! Я была на седьмом месяце беременности, уже был виден живот.

Женщина в консульстве на нас кричала: «Вы зачем сюда приехали, вы хотите отказаться от гражданства? Мы вам никакого отказа от гражданства не дадим! Предатели!» Но я в России с детства живу. Потом они вызвали охрану, не знаю уж зачем, мы испугались, отпросились покурить и просто не вернулись назад.

Приехав в Томск, Ирина после пережитого сразу попала в роддом и на седьмом месяце родила ребенка. Это было в 2016 году. Тогда, отчаявшись решить вопрос традиционным официальным путем, она обратилась в администрацию президента. У Ирины уже был вид на жительство в России. А вот маме в Томске в миграционной службе в получении гражданства отказали, сославшись на то, что «оснований нет». Когда из администрации президента Назаровы получили ответ, что мама имеет право на российское гражданство, так как родилась на территории РСФСР в Ростовской области, основания быстро нашлись и вопрос решили.

— Буквально через два-три дня, после того как пришел ответ из администрации президента, меня вызывают в УФМС, в мой любимый 108 кабинет, где мне до этого всегда отказывали, а там сидит уже другая девушка. Предыдущую, оказывается, уволили. Я протягиваю ей мамин украинский паспорт, в котором написано: рождена в РСФСР. То есть мама по рождению гражданка России. И нам говорят: есть президентская программа по переселению соотечественников, и вы можете получить гражданство. Быстро и просто.

Фото: Юлия Корнева

А вот ясности, что делать с нелегальным положением Дениса, нет. В консульство он больше уже не ездил, в Томске в миграционной службе помочь ничем не смогли. Юридические консультации подсказывают направление, но не дают гарантий. А Денису за пять лет жизни человека без паспорта боязно выбрать не тот путь.

Непризнанные: что делать?

Причем, судя по всему, положение в России тех, у кого есть паспорта ДНР или ЛНР, немногим лучше, чем если паспорта нет совсем. Люди не знают, куда обращаться, просят помощи и консультируются в интернете. В юридическом смысле их положение непростое еще и потому, что специалистов по этой тематике немного. Тем не менее некоторые дельные советы можно получить на специальных ресурсах, таких как «Вестник мигранта».

Самые часто задаваемые вопросы и ответы юристов в интернете:

— Правда ли, что с паспортом ДНР/ЛНР можно работать без патента и находиться в России сколько угодно долго?

— Нет, это не так. Не верьте слухам и словам малограмотных журналистов о неких «негласных», «неофициальных» распоряжениях, по которым жителей ДНР/ЛНР «не будут трогать». Паспорта ДНР/ЛНР в России приравнены к украинским паспортам, их обладатели с точки зрения российских властей рассматриваются как граждане Украины. На граждан Украины с паспортами ДНР/ЛНР в России также распространяется «правило 90/180», для работы нужен патент, РВП, ВНЖ, временное убежище (или какое-либо другое основание).

— Как получить паспорт ДНР/ЛНР и можно ли это сделать в России?

— Паспорт ДНР/ЛНР можно оформить только в ДНР/ЛНР и больше нигде, в том числе и в России.

— Где находится посольство ДНР/ЛНР в Москве?

— Независимость ДНР/ЛНР официально не признана Российской Федерацией, поэтому официального посольства ДНР или ЛНР в Москве нет и до официального признания независимости быть не может. Нам также не удалось обнаружить актуальную информацию о каких-либо других организациях, представляющих власти ДНР/ЛНР именно в Москве. На официальном сайте МИД ДНР mid-dnr.su есть информация о так называемом «представительском центре ДНР», который находится по адресу: ул. Долгоруковская, 11/2, г. Симферополь, РФ. Информацию о представительствах ЛНР в России найти не удалось.

— Я потерял паспорт ДНР/ЛНР в России, как быть?

— Как мы уже отмечали выше, паспорт ДНР/ЛНР не получится оформить в России, поэтому единственный выход из этого неприятного положения – это обратиться в консульство или консульский отдел посольства Украины в России за свидетельством на возвращение на Украину.

Для справки:

Донецкая, Луганская народные республики являются непризнанными государствами, поскольку на данный момент не получили признания со стороны хотя бы одного государства — члена ООН. Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама имеет ограниченное признание. Украина рассматривает ДНР и ЛНР как террористические и сепаратистские организации. Территории, контролируемые ДНР и ЛНР в соответствии с украинским законодательством, считаются временно оккупированными Россией. Россия ЛНР и ДНР также не признала.

Ответ из миграционной службы ДНР:

«Сообщаем, что по вопросам взаимодействия и сотрудничества в рамках документирования предполагаемых граждан Луганской народной республики и Донецкой народной республики определен старший инспектор по особым поручениям УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, майор полиции <...>.

Мы связались с указанным человеком, были перенаправлены в пресс-службу Ростовской полиции, но ответа так и не получили.

В миграционной службе Луганской народной республики нам сообщили следующее. Цитируем:

«Гражданам Украины, которые по состоянию на 12.05.2014 зарегистрированы на территории Луганской народной республики и в настоящее время находятся на территории Российской Федерации без документов, удостоверяющих личность (по причине их утери или кражи), необходимо направить в Управление миграционной службы МВД ЛНР на электронный адрес ums.mvd.lnr@mail.ru информацию с указанием следующих данных:

— фамилия, имя, отчество;

— дата и место рождения;

— адрес регистрации места жительства;

— место пребывания в настоящее время;

— причина, по которой были утрачены документы, удостоверяющие личность (при наличии копий утраченных документов направить их по вышеуказанному электронному адресу);

— копия справки из соответствующего ОВД РФ об обращении гражданина по факту утери (кражи) документов.

После изучения предоставленных данных лицу, которое обратилось в Управление миграционной службы МВД ЛНР, направляется бланк заявления о выдаче временного удостоверения личности физического лица для возвращения на Родину (далее ВУЛ), которое лицо заполняет собственноручно, и сканкопию вышеуказанного заявления направляет на электронный адрес УМС МВД ЛНР.

Сотрудниками Управления миграционной службы МВД ЛНР в отношении лица, которое обратилось с заявлением о выдаче ВУЛ, проводятся соответствующие проверки, по результатам которых принимается решение о выдаче ВУЛ.

Гражданин уведомляется о принятом решении, а также времени и пограничном пункте пропуска между Российской Федерацией и Луганской народной республикой, на который ему необходимо прибыть. После этого в указанное время осуществляется пересечение границы в сопровождении сотрудников Управления миграционной службы МВД ЛНР.

Возвращение на территорию Луганской народной республики для восстановления документов, удостоверяющих личность, обязательно».

Фото: Александр Сакалов