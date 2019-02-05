Безопасней быть «лицом без гражданства», чем «предателем»
Они бывшие граждане Украины. В Россию приехали с территорий, ныне вошедших в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики. Кто-то бежал во время военных действий без документов (сгорели, потеряли, не смогли забрать). Кто-то потерял свой паспорт, находясь уже на территории России, и теперь не может документы восстановить, так как формально эти люди — граждане Украины и потеряли они украинский паспорт. Но отношений между Киевом и непризнанными республиками нет. Так что запросить данные с тех территорий через украинское консульство невозможно. А своих посольств и консульств у ДНР и ЛНР просто нет. Вот и «зависла» часть беженцев с Донбасса, не имея возможности ни легализовать себя в России, ни восстановить украинский паспорт.
Без гражданства поневоле...
Ирина Шалахова и ее мама Надежда Назарова на прошедшей неделе стали счастливыми обладателями российских паспортов. Счастливые в данном случае не штамп. Ирина ждала этого 23 года, мама пять лет, но положительно решить вопрос Назаровы смогли только после обращения в администрацию президента Путина. Теперь Ирина может официально устроиться на работу и купить квартиру. Маме смогут наконец-то оформить инвалидность и пенсию. Не решена проблема только у брата Дениса. Денис свой украинский паспорт несколько лет назад в Томске потерял, и сейчас он в положении «лица без гражданства».
— Мы приехали с Донбасса в Томск еще в 1996 году, — рассказывает Ирина Шалахова. — Пошли в Томске учиться в 56 школу. Я училась здесь с шестого класса, брат с седьмого. В Томске мы оба закончили школу. Жили у старшей родной сестры. Мама окончательно перебралась к нам в Томск только когда начались военные действия в 2014 году.
Мы родились еще в СССР, но в Украине. Я в 1983 году, Денис в 1981. Страны потом разделились, и паспорта мы поехали получать по месту рождения в Украину. Когда Денис свой украинский паспорт в Томске потерял, мы сразу обратились в милицию, там сняли отпечатки пальцев. Был суд, который определил, что без депортации он может вернуться в Украину, чтобы восстановить документы. Но это был 2014 год. Денис выехать туда не успел, потому что началась война.
— У Дениса есть свидетельство о рождении, есть российский аттестат об окончании девятилетки в Томске, потом об окончании здесь же техникума и копия украинского паспорта, которую он уже не помню для чего однажды заверял у нотариуса. За ним нет никакого криминала, он работает, к сожалению, естественно, неофициально. В апреле у Дениса должен родиться ребенок, и теперь новая проблема — как записывать младенца, коли у папы нет документов.
Денис Назаров немногословен. Есть страх не решить проблему и страх депортации. При том, что большую часть жизни (с 15 лет) Денис прожил в Томске, в России. А сейчас возвращаться в Луганскую область ему просто некуда. Несколько раз с сестрой он ездил в украинское консульство в Новосибирск. Но проблему не только не решили. После очередного визита Назаровы решили больше туда не возвращаться.
— Сначала нам в консульстве говорили справки собирать и штрафы какие-то оплачивать, — рассказывает Денис. — Мол, возвращайся в Томск, собирай справки, но я поспрашивал, таких справок не существует вообще... Я хочу жениться официально, работать официально, чтобы все по-человечьи было. Но я не знаю, с чего теперь начать.
Сестра Дениса Ирина, сопровождавшая брата во время последнего их визита в консульство, решается рассказать о том, о чем промолчал Денис.
— Мы поехали в консульство с документами, чтобы брату сделали справку на въезд в Украину. Мы приезжаем в консульство, на Донбассе уже вовсю шли военные действия, и на нас там всех собак повесили: вы предаете родину, родина сейчас в таком тяжелом положении. Чуть ли не мы виноваты в этой войне! Я была на седьмом месяце беременности, уже был виден живот.
Женщина в консульстве на нас кричала: «Вы зачем сюда приехали, вы хотите отказаться от гражданства? Мы вам никакого отказа от гражданства не дадим! Предатели!» Но я в России с детства живу. Потом они вызвали охрану, не знаю уж зачем, мы испугались, отпросились покурить и просто не вернулись назад.
Приехав в Томск, Ирина после пережитого сразу попала в роддом и на седьмом месяце родила ребенка. Это было в 2016 году. Тогда, отчаявшись решить вопрос традиционным официальным путем, она обратилась в администрацию президента. У Ирины уже был вид на жительство в России. А вот маме в Томске в миграционной службе в получении гражданства отказали, сославшись на то, что «оснований нет». Когда из администрации президента Назаровы получили ответ, что мама имеет право на российское гражданство, так как родилась на территории РСФСР в Ростовской области, основания быстро нашлись и вопрос решили.
— Буквально через два-три дня, после того как пришел ответ из администрации президента, меня вызывают в УФМС, в мой любимый 108 кабинет, где мне до этого всегда отказывали, а там сидит уже другая девушка. Предыдущую, оказывается, уволили. Я протягиваю ей мамин украинский паспорт, в котором написано: рождена в РСФСР. То есть мама по рождению гражданка России. И нам говорят: есть президентская программа по переселению соотечественников, и вы можете получить гражданство. Быстро и просто.
А вот ясности, что делать с нелегальным положением Дениса, нет. В консульство он больше уже не ездил, в Томске в миграционной службе помочь ничем не смогли. Юридические консультации подсказывают направление, но не дают гарантий. А Денису за пять лет жизни человека без паспорта боязно выбрать не тот путь.
Непризнанные: что делать?
Причем, судя по всему, положение в России тех, у кого есть паспорта ДНР или ЛНР, немногим лучше, чем если паспорта нет совсем. Люди не знают, куда обращаться, просят помощи и консультируются в интернете. В юридическом смысле их положение непростое еще и потому, что специалистов по этой тематике немного. Тем не менее некоторые дельные советы можно получить на специальных ресурсах, таких как «Вестник мигранта».
Самые часто задаваемые вопросы и ответы юристов в интернете:
— Правда ли, что с паспортом ДНР/ЛНР можно работать без патента и находиться в России сколько угодно долго?
— Нет, это не так. Не верьте слухам и словам малограмотных журналистов о неких «негласных», «неофициальных» распоряжениях, по которым жителей ДНР/ЛНР «не будут трогать». Паспорта ДНР/ЛНР в России приравнены к украинским паспортам, их обладатели с точки зрения российских властей рассматриваются как граждане Украины.
На граждан Украины с паспортами ДНР/ЛНР в России также распространяется «правило 90/180», для работы нужен патент, РВП, ВНЖ, временное убежище (или какое-либо другое основание).
— Как получить паспорт ДНР/ЛНР и можно ли это сделать в России?
— Паспорт ДНР/ЛНР можно оформить только в ДНР/ЛНР и больше нигде, в том числе и в России.
— Где находится посольство ДНР/ЛНР в Москве?
— Независимость ДНР/ЛНР официально не признана Российской Федерацией, поэтому официального посольства ДНР или ЛНР в Москве нет и до официального признания независимости быть не может. Нам также не удалось обнаружить актуальную информацию о каких-либо других организациях, представляющих власти ДНР/ЛНР именно в Москве. На официальном сайте МИД ДНР mid-dnr.su есть информация о так называемом «представительском центре ДНР», который находится по адресу: ул. Долгоруковская, 11/2, г. Симферополь, РФ. Информацию о представительствах ЛНР в России найти не удалось.
— Я потерял паспорт ДНР/ЛНР в России, как быть?
— Как мы уже отмечали выше, паспорт ДНР/ЛНР не получится оформить в России, поэтому единственный выход из этого неприятного положения – это обратиться в консульство или консульский отдел посольства Украины в России за свидетельством на возвращение на Украину.
Для справки:
Донецкая, Луганская народные республики являются непризнанными государствами, поскольку на данный момент не получили признания со стороны хотя бы одного государства — члена ООН. Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама имеет ограниченное признание. Украина рассматривает ДНР и ЛНР как террористические и сепаратистские организации. Территории, контролируемые ДНР и ЛНР в соответствии с украинским законодательством, считаются временно оккупированными Россией. Россия ЛНР и ДНР также не признала.
Ответ из миграционной службы ДНР:
«Сообщаем, что по вопросам взаимодействия и сотрудничества в рамках документирования предполагаемых граждан Луганской народной республики и Донецкой народной республики определен старший инспектор по особым поручениям УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, майор полиции <...>.
Мы связались с указанным человеком, были перенаправлены в пресс-службу Ростовской полиции, но ответа так и не получили.
В миграционной службе Луганской народной республики нам сообщили следующее. Цитируем:
«Гражданам Украины, которые по состоянию на 12.05.2014 зарегистрированы на территории Луганской народной республики и в настоящее время находятся на территории Российской Федерации без документов, удостоверяющих личность (по причине их утери или кражи), необходимо направить в Управление миграционной службы МВД ЛНР на электронный адрес ums.mvd.lnr@mail.ru информацию с указанием следующих данных:
— фамилия, имя, отчество;
— дата и место рождения;
— адрес регистрации места жительства;
— место пребывания в настоящее время;
— причина, по которой были утрачены документы, удостоверяющие личность (при наличии копий утраченных документов направить их по вышеуказанному электронному адресу);
— копия справки из соответствующего ОВД РФ об обращении гражданина по факту утери (кражи) документов.
После изучения предоставленных данных лицу, которое обратилось в Управление миграционной службы МВД ЛНР, направляется бланк заявления о выдаче временного удостоверения личности физического лица для возвращения на Родину (далее ВУЛ), которое лицо заполняет собственноручно, и сканкопию вышеуказанного заявления направляет на электронный адрес УМС МВД ЛНР.
Сотрудниками Управления миграционной службы МВД ЛНР в отношении лица, которое обратилось с заявлением о выдаче ВУЛ, проводятся соответствующие проверки, по результатам которых принимается решение о выдаче ВУЛ.
Гражданин уведомляется о принятом решении, а также времени и пограничном пункте пропуска между Российской Федерацией и Луганской народной республикой, на который ему необходимо прибыть. После этого в указанное время осуществляется пересечение границы в сопровождении сотрудников Управления миграционной службы МВД ЛНР.
Возвращение на территорию Луганской народной республики для восстановления документов, удостоверяющих личность, обязательно».
Управление миграционной службы МВД ЛНР начало работать с легализацией своих граждан паспортами ЛНР со второй половины 2017 года. С тех пор за полтора года на территорию Луганской народной республики было возвращено около 300 граждан.
Также 18 февраля 2017 года президентом Российской Федерации В. В. Путиным был подписан указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», в соответствии с которым (это версия Луганского МВД) «паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской народной республики, признается на всей территории Российской Федерации».
Мы попытались уточнить в миграционной службе УМВД по Томской области, признают ли они паспорта ЛНР и ДНР. Но ответа также не получили.
И, как нам пояснили общественники, помогающие лицам без гражданства с оформлением документов, в Ростовском УМВД, если и помогают прибывшим из ЛНР и ДНР решать подобные проблемы, то «по негласному указу».
«Можно пытаться обращаться к властям ЛНР, ДНР, но пока это не налажено, — пояснила специалист по проблеме лиц без гражданства комитета «Гражданское содействие» Елена Буртина. — Так как это такие полупризнанные государства. Нормальных дипломатических отношений нет. Консульств нет. Какая-то полулегальная система действует в Ростове. Но очень многие люди из Украины без документов находятся в тупике. То есть фактически они становятся лицами без гражданства».
Выходцы из Донбасса могут обращаться в России за временным убежищем. Хотя сейчас «убежище» предоставляют крайне неохотно. Если Денис сможет получить «временное убежище», позже, когда его мама будет иметь постоянную прописку, сможет подать на гражданство как носитель русского языка. В ином случае придется выезжать в ЛНР, оформлять их паспорт, возвращаться и начинать легализацию с нуля. Но семья боится отправлять его в ЛНР, считая, что безопасней быть «лицом без гражданства», чем «предателем» при пересечении границы.
Материал вышел в рамках проекта «Натурализация».
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