В Светлом жители и сотрудники районной больницы начали собирать подписи против увольнения главврача Игоря Андреева, с которым Облдепартамент в начале марта не продлил трудовой договор после 25 лет его работы на посту. По информации ТВ2, такие уведомления получили еще около десятка главврачей региона.

«У него заканчивался срочный трудовой договор, вызвали в департамент и без объяснения причин просто сказали, что продлевать договор с ним больше не будут. Это произошло 7 марта. Ему не предложили больше никакой альтернативы, у нас никаких ЧП не происходило, работа ведется, годовой отчет сдан прекрасно, все цифры выполняются, люди обследуются, никаких жалоб у нас нет. Есть небольшие какие-то, текущие, но это как и везде. Чтобы какой-то форс-мажор — нет, у нас ничего не произошло и почему так — все в недоумении. Люди с населенных пунктов района собирают подписи, они узнали и возмущены, потому что это не тот человек, с которым можно так обойтись. 25 лет отработал главным врачом, до пенсии ему еще далеко, поэтому все возмущены и пытаемся поддержать», — рассказала журналисту ТВ2 начальник отдела кадров больницы Наталья Мазурова.

«Прошла такая информация, пока нам об этом никто не сообщал, пока это только слухи. Но, опять-таки, сказали, что 11 главных врачей убрали в связи с возрастом и выходом на пенсию. Но у нас Игорю Георгиевичу 53 года, ему до пенсии еще долго работать», — поделилась Наталья Мазурова.

Ситуация Игоря Андреева осложняется тем, что в департаменте здравоохранения ему никак не прокомментировали ситуацию и не сообщили о перспективах дальнейшего трудоустройства. По словам инициативной группы больницы, он оказался практически «выставлен на улицу». Дело в том, что главврачи, занимая должность, не имеют права вести врачебную деятельность по основной специальности, соответственно, не получают актуальные сертификаты на право лечебной практики. За время 25-летней работы на должности главного врача больницы у Игоря Андреева истек срок действия этого сертификата, поэтому сейчас он не может вновь начать работать врачом. Для получения необходимого документа доктору потребуется как минимум два года на обучение.

«Его просто получается выставили на улицу. Тут еще проблема в чем: главным врачам запрещено под строжайшим контролем где-то было подрабатывать все это время. Врачи имели сертификаты по своей непосредственной специальности — либо это педиатрия, либо лечебное дело, либо узкие какие-то специальности — не важно. А потом им запретили работать и у них все срочные сертификаты давным-давно истекли, сейчас требуется их подтвердить. Для этого нужно или обучение в ординатуре, или первичные какие-то специализации. А обучение в ординатуре по разным специальностям составляет от 2 до 5 лет обучения. Сейчас наши главные врачи имеют сертификаты только по организации здравоохранения, их продлевали. И где сейчас они сейчас еще в медицине себя могут применить? Никакой альтернативы людям. Он (главврач — прим. ред.) 25 лет отработал, поднимает такую территорию — у нас 30 000 прикрепленного населения. Поэтому люди просто крайне возмущены, мягко сказать, очень расстроены», — говорит начальник отдела кадров больницы.

Сейчас в Светленской больнице собралась инициативная группа сотрудников, которые собирают подписи против увольнения главного врача. Тем же занимаются и жители сельского поселения. Часть собранных подписей уже доставили в областную администрацию с обращениями на имя губернатора Сергей Жвачина и главы облдепартамента здравоохранения Александра Холопова. Многие только вместе с этой кампанией узнают о непродлении договора с Игорем Андреевым, поэтому инициативная группа надеется на достаточное количество подписей.

Сам Игорь Андреев отказался прокомментировать ситуацию. Говорит, что у него могут возникнуть дополнительные проблемы.





По информации источника ТВ2, знакомого с ситуацией, контракты расторгли также с несколькими главврачами пенсионного возраста. Среди них главврач томского Роддома №4 Любовь Агаркова и медчанчасти «Строитель» Надежда Бартфельд, главврач Чаинской ЦРБ Елена Еничева и Верхнекетской районной больницы Ирина Бакулина.





«Я ухожу по возрасту, без претензий. Мне 67 лет, сейчас принят закон до 65 лет, — прокомментировала главврач МСЧ «Строитель» Надежда Бартфельд. — Правда, в законе оговорка такая, что если по ходатайству коллектива, можно до 70 лет работать главными врачами. Но я даже и не пыталась. Коллектив, правда, в панике, но я уже настроена. Насколько знаю, когда трудовой договор истекает, есть указания, кто из главврачей включен в резерв, с теми продляют контракты. С теми, кто по возрасту идет, уже не продляют. Я знаю, что все мы, кто по возрасту уходит, уже попрощались». Впрочем, Надежда Бартфельд, не исключает, что непродление контрактов с некоторыми главврачами может быть мотивировано не только их возрастом.