Бабушку поставили на счетчик

Истории

Вера Диброва всю жизнь проработала в больнице. Заработала небольшую пенсию — порядка десяти тысяч рублей. Проживает в муниципальной квартире. «Всю жизнь работала честно, копейки чужой не брала», — говорит Вера Алексеевна.

Но сейчас Вера Диброва входит в число злостных неплательщиков. В октябре этого года суд постановил, что она обязана выплатить порядка 110 тысяч рублей «ТомскРТС».

Вера Алексеевна говорит, что за коммунальные услуги платит. По счетчику. Вот только счетчик по горячей воде долгое время не могут принять в эксплуатацию. А поэтому плата начисляется по нормативу.

Вера Диброва установила счетчики в 2009 году. Был составлен акт ввода, но почему-то прибор так и не был зарегистрирован. На протяжении 2009-2011 годов Вера Алексеевна добивалась этого, но ей продолжали считать по нормативам.

К Дибровым приходили представители «ТомскРТС», осматривали счетчик, составляли акт, но дубликат, по словам женщины, на руки не выдавали. Объясняли тем, что на акте должна стоять их печать и забрать его можно у них в конторе. Она приходила в контору, но ничего так и не получила.

«Я бегала, уговаривала несколько раз. Мы пытались зарегистрировать счетчик, передавали показания через личный кабинет, телефон, при личном обращении в офис, обращались в управляющую компанию, оставляли отметки в книге регистрации посетителей. А потом вдруг выяснилось, что мы никуда за регистрацией не обращались», — говорит Вера Алексеевна.

Наконец, счетчик зарегистрировали. В 2016 году подошел срок поверки, но денег не было и процедуру решили отложить.

«Ну, не было денег сделать поверку. Так они стали считать по нормативам. А у меня прописано четыре человека, хотя дети со мной не проживают. Я живу одна, это могут доказать соседи. А счетчик все это время работал. У него срок эксплуатации до 2023 года», — говорит Вера Диброва.

«По счетчику за горячую воду получается рублей 250, не больше. А если считать по нормативам, то на четырех человек около трех тысяч получается. Это настоящий отбор денег у населения. Особенно у бабок-пенсионерок, у которых прописаны дети. Ведь не могу же я сказать ребенку – выписывайся. Да и сын Миша говорит, что не может выписаться, так как тогда я с «ТомскРТС» одна останусь», — говорит Вера Диброва.

Сын Веры Дибровой Михаил приводит конкретные цифры. Так, с 1 октября 2016-го по 20 сентября 2018 года счетчик «намотал» 78 кубометров. «ТомскРТС» в это же время указал объем в 316 кубических метров.

«С учетом применения повышающего коэффициента мама должна заплатить за якобы потребленные 420 куб. м. А это все ее потребление с 2009 по 2019 год. То есть за 10 лет», — говорит Михаил.

В «ТомскРТС» отмечают, что действуют согласно правилам, что собственник сам должен контролировать состояние приборов учета и быть заинтересован в поверках.

«Информация, необходимая для начисления платы за коммунальные услуги, такая как: количество проживающих граждан; площадь помещений; наличие принятых в эксплуатацию индивидуальных и коллективных приборов учета, их показания и другие сведения предоставляются в ресурсоснабжающую компанию исполнителем коммунальных услуг (управляющими компаниями, ЖСК, ТСЖ, ЖК) в порядке заключенных договоров. Информацию о количестве зарегистрированных граждан в жилом помещении по адресу: Сибирская ул., д. 90, кв. 7 ежемесячно предоставляет УК «Союз». Располагая предоставленными сведениями, АО «ТомскРТС» ежемесячно предъявляло платежные документы на оплату за услуги теплоснабжения из расчета на четырех проживающих человек», — сообщили нам в компании.

И подчеркнули, что с 1 сентября количество зарегистрированных в данной квартире сократилось с четырех до трех человек.

«На основании пункта 33 Правил «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» не предусмотрено право потребителя требовать перерасчета платы за коммунальные услуги в случаях неверно предоставленных сведений (информации) исполнителем или уполномоченным лицом. Гражданам, проживающим по вышеназванному адресу, отказано в проведении перерасчета платы за горячее водоснабжение», — ответили в «ТомскРТС».

«Это же нечестно. Хотя мне юрист говорит, что в законе нет понятий честно или нечестно. Там нет эмоций. Получается, что нас обирают без эмоций. Я понимаю, что должна. Но дайте мне денег, тогда я буду еще раньше платить, а мне даже на жизнь не хватает», — говорит Вера Диброва.

А что закон?

Юристы отмечают, что действующее законодательство считает прибор учета «вышедшим из строя» с момента истечения срока его поверки. Эта норма прописана в п. 81.12 «Правил предоставления коммунальных услуг». Исправным прибор учета, соответственно, признается с момента проведения следующей поверки.

Поэтому даже если счетчик по итогам поверки будет признан исправным, перерасчета за период с даты истечения предыдущего межповерочного интервала быть не может.

«Для счетчика как прибора измерения имеет значение поверка его точности. Первая поверка делается на заводе, на ее основании в техпаспорте указывается не дата изготовления прибора, а дата поверки, означающая, что в этот день ОТК принял прибор к эксплуатации и гарантирует потребителю его качественную работу в течение определенного срока. Счетчик, не прошедший вовремя очередную поверку, согласно действующему законодательству считается непригодным для дальнейшего использования, пока не будет произведена поверка, которая покажет обратное», — поясняют юристы.

Если вы не хотите платить по нормативу, следите за сроком окончания периода эксплуатации счетчика и просто делайте поверку заранее.

В 2019 году стало известно, что планируется изменить порядок оформления поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Бумажные свидетельства будут выдавать лишь по желанию владельца счетчика, а юридическое значение будет иметь только электронная фиксация результатов поверок.

Планируется, что эти действия подорвут бизнес мошенников, которые массово продают фальшивые свидетельства. Теперь после завершения поверки счетчика специалист должен будет в присутствии владельца внести соответствующую запись в реестр Росстандарта через портал госуслуг. Запись будет являться единственным подтверждением поверки прибора учета, а также информировать владельца о дате следующей поверки.

По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, результаты поверок сейчас также вносятся в реестр Росстандарта — федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Однако основным подтверждением пока выступают бумажные свидетельства, а записи в базе имеют исключительно справочный характер. Кроме того, результаты поверки отображаются только через несколько дней после передачи сведений.

В конце 2018 года Госдума приняла закон об отмене «поверочного рабства» в отношении счетчиков электроэнергии. Поправки были внесены в закон «Об электроэнергетике» и вступают в силу с 1 июля 2020 года. С этого дня обязанности по установке, обслуживанию (в том числе и поверке) приборов учета электричества ложатся на гарантирующих поставщиков, а не на потребителя. Единственное, что потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

В начале февраля 2019 года глава Росстандарта заявил, что ведомство хочет внести аналогичные поправки относительно порядка поверки счетчиков воды. Соответствующую инициативу Росстандарт разрабатывал вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал ТАСС, что закон о снятии с россиян обязанности поверять все внутриквартирные счетчики коммунальных ресурсов (горячей и холодной воды, газа) может вступить в силу с 1 июля 2020 года.