Добрые новости
17 декабря,
2019
Знай Свои права
Юридическая рубрика ТВ2
Авто с сюрпризом
Как проверить автомобиль у перекупщика и не остаться у разбитого корыта
Евгений Аверкиев купил автомобиль у перекупщика. Ему привезли документы на машину — договор купли-продажи с подписью владельца, ПТС и копии паспорта собственника. При сделке Евгений ни разу ни виделся с настоящим владельцем авто. Всем занимался перекупщик. Познакомиться с владельцем кроссовера пришлось через суд. После покупки авто на мужчину подали иск. Якобы Евгению незаконно продали машину. А у машины — богатое прошлое: цепочка владельцев и залог в банке.
Продам/обменяю Mazda CX 7 2008 года выпуска
Стоимость этого автомобиля за 11 лет с 1 млн рублей упала до 500 тысяч. Перекупщики на рынке знали судьбу проблемной Mazda CX 7. Не знал только покупатель, который потом будет защищать свои права в суде.
Евгений Аверкиев разместил на популярном автомобильном портале объявление, что хочет поменять свою машину – Toyota Surf за 340 тысяч на современную машину. Смотрел предложения в интернете, оставлял закладки на понравившихся моделях. Ему написал перекупщик Mazda CX 7 и предложил обменяться автомобилями с доплатой. Евгений пробил авто известными ему способами – на сайте ГИБДД. Машина оказалась чистой. Обменялся с доплатой в 220 тысяч, залез в кредит. Через три месяца пришла повестка в суд – сделка оказалась недействительна. У машины, купленной за 560 тысяч рублей, объявился собственник, который никакого отношения к продаже авто не имеет.
Евгений Аверкиев
Я купил машину по договору у перекупщика, — говорит покупатель Mazda CX 7 Евгений Аверкиев. — На вторичном рынке нормальная практика продавать машину без собственника. Обычно так делают, когда покупают новый автомобиль, старым некогда заниматься и его отдают перекупщикам. Перекупщик не будет ставить машину на учет, зачем ему тратить время и деньги. Поэтому он перепродает с документами бывшего хозяина. Снимать с учета автомобиль при продаже никто не требует. Для продажи машины понадобится договор купли-продажи с подписью собственника, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Я с этой схемой сталкивался раньше, когда покупал машины. У меня за все время их было около 30. Схема прозрачная, но со временем появились нюансы. Потом начал ремонтировать машину, на учет пока не ставил. Скоро мне должно было исполниться 45 лет. Ждал, пока получу документы. Когда подал документы на учет в ГИБДД, получил запрет по штрафам и по судебному делу.
В иске говорится, что собственник машины Ирина Д. (все материалы дела и полная фамилия есть в распоряжении редакции ТВ2) временно отдала авто некому А., при этом А. не имел права передавать авто в другие руки. По словам Евгения, некий А. умер и автомобиль мифическим образом появился у перекупщиков. Перекупщики выставили машину на популярном автомобильном портале со всеми документами и нашли по объявлению Евгения.

Автоледи узнала, что на договоре стоит подпись, которую она не ставила, на сделке она не присутствовала. По закону Ирина Д. полноправная хозяйка кроссовера. Она хочет, чтобы документы на машину и сам автомобиль ей вернули. Но не все так просто.
Ирине этот автомобиль достался от другого собственника, но она не знала, что он находится в залоге у банка, — рассказывает ответчик Евгений Аверкиев. – Вместо того, чтобы судиться с предыдущим владельцем авто, она продает автомобиль другому перекупщику и остается собственником. Банк подает на нее в суд, так как предыдущий владелец взял кредит и в качестве залога оставил автомобиль. Чтобы не выплачивать деньги и не возвращать автомобиль банку, она берет справку, что сдала автомобиль на металлолом за 15 тысяч рублей. Но суд не принимает это во внимание, так как банк сделал запрос в ГИБДД и выяснил, что машина ездит и получает штрафы. По решению суда машина должна пойти на торги. Но машина попадает в руки перекупщикам и идет туманная цепочка сделок. В итоге машину продают мне. Схема простая - перекупщик входит в сговор с владельцами проблемного авто, прописывается договор, ставится подделанная подпись, автомобиль продается. Потом владельцы подают в суд, что договор недействителен, и забирают автомобиль через суд.
Сейчас Евгений судится с Ириной Д. Он подал на нее встречный иск. Мужчина хочет доказать, что он добропорядочный покупатель. Евгений за это время потратил больше 130 тысяч на ремонт машины, оформил страховку и оплачивал штрафы собственника. Прежде чем купить авто, он проверил базу ГИБДД — сведения о залоге и аресте на автомобиль отсутствовали. Как выяснилось в суде, покупатель также обязан проверить, находится ли автомобиль в залоге у банка, через единую нотариальную базу данных.
Как защитить себя от чужих долгов
В России с 2014 года действует единая нотариальная информационная система (ЕИС). Адвокаты часто с ней сталкиваются, когда нужно найти документ. По закону с 1 января 2018 года все нотариусы перешли на электронный документооборот. Но, по словам экспертов, не все документы попадают в электронный реестр. В юридической практике часто сталкиваются с тем, что нотариусы не всегда вносят документы в электронный каталог.
Все сделки по движимому имуществу с 2014 года фиксируются в единой информационной системе нотариата, — говорит нотариус Анастасия Домбровская. — Эта информация опубликована в реестре, и посмотреть ее можно бесплатно на сайте. По личному запросу у нотариуса также можно получить выписку, находится ли движимое имущество в залоге у банка или нет. Услуга по Томской области стоит от 70 рублей за страницу.
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В нашей истории, прежде чем купить авто, Евгений должен был проверить в реестре уведомлений о залоге движимого имущества свою покупку через данные о последнем собственнике. Евгений об этом не знал. В суде ему, как покупателю автомобиля на вторичном рынке, указали, что он не проверил машину на наличие залогов. А значит, сам не защитил себя от чужих долгов. По словам Евгения, данных о машине в единой нотариальной информационной системе не было.
Специалист Анастасия Домбровская говорит, что нотариус не по собственной инициативе вносит информацию в электронный реестр.
Нам должно поступить уведомление от залогодателя или залогодержателя о внесении/исключении залога. Если покупатель приобрел автомобиль, который висит в реестре залогов движимого имущества, то он может его лишиться. А если человек приобрел движимое имущество, а в реестре залогов было чисто, тогда банк не имеет права настаивать, что это заложенное имущество. Банк сам виноват, что не внес в реестр информацию о залоге. Если банк не внес в ЕИС свой залог, то покупатель, который не знал о проблемах авто, будет признан добропорядочным.
В России распространено покупать автомобили через посредников.
Чем это грозит
Посредник между покупателем и продавцом – это не посол доброй воли, его статус должен быть точно определенным, он должен иметь нотариальную доверенность на право совершить сделку от имени продавца, — комментирует ситуацию адвокат Юлия Копейкина. — Евгений заключил сделку с посредником без участия собственника автомобиля, при этом договор с подписью номинального владельца ему также предоставил посредник. Ни в коем случае не нужно принимать документы о собственности от третьих лиц, даже если перед вами оригиналы. Когда человек купил автомобиль, ездит на нем, а право собственности к нему не перешло, то ответственность за транспортное средство несет бывший владелец.
Адвокат Юлия Копейкина говорит, что собственник, который продал автомобиль и не снял его с учета в ГИБДД, сильно рискует. Владелец отвечает за штрафы, ДТП и за гражданские иски, причиненные с участием этого автомобиля. К тому же, если у бывшего автовладельца появляются долги, то судебные приставы могут наложить арест на все имущество, включая автомобиль, который был давно продан.
Не нужно лениться оформлять сделку правильно — снимать авто с учета и ставить заново на учет, — подчеркивает адвокат Юлия Копейкина. — Порочная практика — покупать автомобиль по доверенности. В России также работает схема — продажа авто на вторичном рынке через посредника. Перекупщик показывает покупателю документы на машину и заполненный договор купли-продажи авто с подписью собственника автомобиля. Неизвестно, откуда у перекупщика появились эти документы, может, он их украл, а подпись может быть подделана. После того как автомобиль куплен, неожиданно объявляется собственник машины. Он может аннулировать договор, ссылаясь на то, что никакого отношения к продаже не имеет, или объявить авто в угон.
Сейчас в суде Евгений Аверкиев доказывает, что он жертва, а не преступник. Mazda CX 7 стоит у Евгения в гараже в разобранном виде, он пока не решил, что с ней делать – продавать на запчасти или отдавать бывшему владельцу. Суд идет. Следующее заседание назначено на 15 января 2020 года. В этом деле появилась третья заинтересованная сторона – банк «Союз».
Я хочу доказать, что я добропорядочный покупатель, чтобы меня оставили в покое. И если суд заберет машину, в наследство останется больше 200 тысяч кредита и отсутствие автомобиля. А если бы я успел поставить на учет машину, то был бы должен банку деньги – около 500 тысяч рублей, — отметил Евгений Аверкиев.
За это время Евгений поменял адвоката и купил старенькую десятку по той же схеме, но уже лично встречался с владельцем авто, чтобы подписать документы.

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Текст и фото: Юлия Фаллер
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