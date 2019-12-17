Авто с сюрпризом

Ирине этот автомобиль достался от другого собственника, но она не знала, что он находится в залоге у банка, — рассказывает ответчик Евгений Аверкиев. – Вместо того, чтобы судиться с предыдущим владельцем авто, она продает автомобиль другому перекупщику и остается собственником. Банк подает на нее в суд, так как предыдущий владелец взял кредит и в качестве залога оставил автомобиль. Чтобы не выплачивать деньги и не возвращать автомобиль банку, она берет справку, что сдала автомобиль на металлолом за 15 тысяч рублей. Но суд не принимает это во внимание, так как банк сделал запрос в ГИБДД и выяснил, что машина ездит и получает штрафы. По решению суда машина должна пойти на торги. Но машина попадает в руки перекупщикам и идет туманная цепочка сделок. В итоге машину продают мне. Схема простая - перекупщик входит в сговор с владельцами проблемного авто, прописывается договор, ставится подделанная подпись, автомобиль продается. Потом владельцы подают в суд, что договор недействителен, и забирают автомобиль через суд.