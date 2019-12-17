Авто с сюрпризом

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Я купил машину по договору у перекупщика, — говорит покупатель Mazda CX 7 Евгений Аверкиев. — На вторичном рынке нормальная практика продавать машину без собственника. Обычно так делают, когда покупают новый автомобиль, старым некогда заниматься и его отдают перекупщикам. Перекупщик не будет ставить машину на учет, зачем ему тратить время и деньги. Поэтому он перепродает с документами бывшего хозяина. Снимать с учета автомобиль при продаже никто не требует. Для продажи машины понадобится договор купли-продажи с подписью собственника, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Я с этой схемой сталкивался раньше, когда покупал машины. У меня за все время их было около 30. Схема прозрачная, но со временем появились нюансы. Потом начал ремонтировать машину, на учет пока не ставил. Скоро мне должно было исполниться 45 лет. Ждал, пока получу документы. Когда подал документы на учет в ГИБДД, получил запрет по штрафам и по судебному делу.