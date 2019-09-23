Аркадий Майофис: «Кажется, с годами мы становимся только ближе»

Истории

Томский писатель Юлий Буркин готовит книгу к 95-летию Дворца творчества детей и молодежи. Книга будет состоять из историй от первого лица – рассказов людей, которые работали во Дворце творчества детей и молодежи. Среди героев книги — основатель телекомпании ТВ2, создатель «Томской Медиа Группы» Аркадий Майофис.

Воспоминания Аркадия Майофиса о Городском пионерском штабе, который в начале сентября отметил 50-летие, ниже.

Сейчас, когда я пишу этот текст, мне 57 лет. То есть я закончил школу 40 лет назад. Этих моих сорока лет хватило бы и на несколько жизней: завод, университет, работа на телевидении в переломный для страны момент, когда разваливался Советский Союз и возникала новая Россия; создание одной из первых в Советском Союзе частной телекомпании и через 25 лет ее уничтожение, переезд в другую страну в 53 года, а также пятеро детей и еще многое другое.

Но ничто из этого не заслонило годы, проведенные в Доме пионеров на улице Татарской, в городском пионерском штабе — ГПШ. Постороннему человеку объяснить этот феномен почти невозможно. В нашей детской жизни не было фанатизма, революционной веры, идолопоклонства — всего того, что делает привязанности чрезмерными и истеричными. Просто там, в нашем детстве, нам вместе было очень хорошо. Именно вместе! Как так вышло?

Фото: Владимир Трусов

Мы с моим другом и одноклассником Гришкой Мошкиным ходили в Дом пионеров, в музей истории пионерской организации, проводили экскурсии для приходивших туда пионеров из разных школ города. Там нас и заприметил этот странный человек с негнущейся ногой и смешной фамилией – Пирожков. Он пригласил нас в летний палаточный лагерь городского пионерского штаба «Солнечная республика». Мы с Гришей пришли на предпоходную встречу штабистов, чтобы узнать подробности. Это было летом 1974 года. Мы только что закончили пятый класс.

Встреча проходила на втором этаже. Все рассаживались по кругу. Окна были распахнуты. Начался разговор о том, что брать с собой и всякое другое. И вдруг я увидел, как в окне появилась голова, потом на подоконник взгромоздился худой чернявый паренек. От неожиданности я испугался и замер. Это был Боб Городецкий, ставший впоследствии мне близким другом. Он был уже студентом мединститута и заядлым альпинистом. Будучи выпускником штаба, он продолжал участвовать в его делах и, разумеется, приезжал в лагеря, в которые штабисты отправлялись каждые каникулы. И таких, как Борис, были десятки парней и девчонок.

Штаб не отпускал, хотя каждый после выпуска с головой окунался во взрослую жизнь. В 74-м в Томск из Тульской области на каникулы приехал мой брат – Вова Трусов, он тоже отправился с нами в Солнечную. С того дня моя и Гришина ежедневная жизнь была связана со штабом. А Вовка каждое лето приезжал в Солнечную, а после школы и вовсе перебрался в Томск.​

Та первая встреча произвела на меня сильнейшее впечатление. Я увидел раскрепощенных, смешливых, творческих ребят. Все, что они делали и говорили, создавало атмосферу прямо противоположную той, которая царила в школах. В центре этой необычной Вселенной стоял Олег Олегович Пирожков. Немыслимо, но ему тогда было всего 33 года! Спустя время мы начинали понимать, что педагогика была его даром, талантом, каким Бог награждает единицы. Нам просто повезло — мы оказались в его орбите. Но тогда мы ничего такого не понимали. Мы просто наслаждались каждым днем, проведенным вместе: дружили, влюблялись, проводили какие-то пионерские мероприятия, ездили в походы, играли в футбол...

Олегыч, так называли нашего руководителя те, кто постарше и понаглее (я, например, так и не решился при его жизни обращаться к нему только по отчеству), собирал в штаб самых разных людей по какому-то одному ему известному принципу. Как мне кажется, большая часть была не из состоятельных или каких-то особо благополучных семей. Может быть, даже наоборот. Я вот, например, был воплощенное несчастье. Лето 74-го было последним летом в моей жизни, которое я провел со своим отцом. Сохранилась фотография, как моя мама и папа приезжали в Солнечную. В ноябре папа неожиданно умер, и штаб вместе с Олегычем, по сути, заменили мне отца. Я очень хорошо помню, что все первые дни после смерти папы при мне был Володя Лабенский, он был старше меня на целых три года. Он сидел рядом и на поминках. Мне было это очень важно. И моей маме тоже. Попросил его об этом Олег Олегович, но Володя по-настоящему сопереживал мне, и я это чувствовал.

Надо сказать, что мы проводили время вовсе не праздно, мы не просто тусили, как сказали бы сейчас. Девиз штаба был – «Живи для улыбки людей». Пионерская организация для нас не несла чего-то особо идеологического, для Пирожкова это была лишь форма, с помощью которой можно было прививать нам умение дружить, умение помогать слабому, умение стремиться к лучшему. По существу, из нас делали «лидеров с человеческим лицом». Не мне судить, удалось ли достичь цели. Но то, что детство для десятков человек было счастливым — это бесспорно.

Олег Олегович умер в 1978 году от опухоли мозга. Я учился в 9 классе. Для всех нас это было настоящим испытанием, личной потерей. Его смерть нас всех сблизила еще сильнее. После его смерти мы буквально породнились с Ефимом Борисовичем Штейнбергом, руководителем пионерского штаба из Куйбышевского района Москвы. Именно он в 1968 году рассказал Олегу Олеговичу о том, что такое пионерские штабы, как они работают, в чем их отличие от всех остальных форм работы с детьми. Ефим Борисович был тогда уже известен в стране. Они проговорили больше пяти часов. Как вспоминает сам Штейнберг, Олег Олегович приехал через год и радостно, взахлеб рассказал о том, что у него ПОЛУЧИЛОСЬ!

Породнились мы и со многими воспитанниками Штейнберга, со многими из них до сих пор поддерживаем отношения. После смерти Олега Олеговича руководителем штаба стал Витя Кочергин, выпускник штаба, тогда студент исторического факультета ТГУ. Потом Юра Кудинов, Боря Чернов. Они хранили традиции, заложенные этим необыкновенным человеком.

Во взрослой жизни мы неизбежно отдалялись друг от друга. Но в особых случаях были рядом.

В конце 1990 - начале 91-го года я создавал в Томске негосударственную телекомпанию, мы ее назвали ТВ-2. Никто тогда не понимал что это такое, как это будет существовать: в стране было одно – и то государственное – телевидение. Опереться я мог только на своих. Среди первых тэвэдвашников сразу появились штабисты – Гриша Мошкин, Олег Мутовкин, Жора Сафонов. В разные годы 27 штабистов работало в телекомпании.

Именно на ТВ-2, благодаря инициативе еще одного выпускника – Сергея Саенко, была возрождена Солнечная республика, правда, под другим названием – Кедовск. Этот лагерь существует и до сих пор. Для его становления очень многое сделал Саша Курганов, тоже наш выпускник. А среди тех, кто непосредственно лагерь организуют – штабисты Ваня Григоренко, Лариса Федорина и многие другие. С их помощью несколько десятков детей каждое лето проводят время в палатках примерно так же, как и мы 40 лет назад.​

День рождения ГПШ в первую пятницу сентября 1969 года. В первую пятницу сентября 2019-го мы отметили 50-летие. Многие собрались в Томске. Я не смог приехать из Израиля, где живу последние 4 года. Но прожил этот день вместе со своими друзьями детства, вглядываясь в их лица через интернет. Для меня они не изменились. Я смотрел на 50-60-летних людей, а видел 14-17-летних. Кажется, с годами мы становимся только ближе.