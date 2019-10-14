Антон: «Навоевался, хватит!»

– Да. В Славянске чеченцы тоже были. Но по городу они особо не ходили, находились только в здании СБУ, жили в заброшенном заводе. И когда где-то началась стрельба, они просто вылетали один за одним по машинам и ехали в ту сторону, где стреляют. Я их не спрашивал, почему они воюют. Все же понимали, что это помощь братского народа.Руководили и обучали нас в основном россияне. Но среди командиров были и украинцы – например, командир моей батареи. Приказы все же были за россиянами. К нам они относились нормально. Оружие у нас все российское было. Откуда же еще? Мы выезжали на российскую территорию, и обратно ехали на технике. А родственники в России мне говорили, что я молодец.Я приехал 3 марта. Мама меня ругала из-за того, что я в Славянск вернулся. Она мне давала денег, чтобы я в Россию уехал. Она говорила, что меня по любому сдадут и посадят. Но я не хотел никуда ехать. Я приехал домой.Уже 12 марта меня уже задержали дома. Вынесли на руках, связанного, с мешком на голове. Оставили дверь квартиры открытой. Меня родственники не могли найти неделю. Я и сам первое время понять не мог, где я нахожусь. Сначала был в Краматорске, именно там базировалось спецподразделение. Потом меня по прописке доставили в горотдел в Славянск.Я отсидел в СИЗО всего месяц и неделю. Меня обвинили по только одной статье, ее и смогли доказать. 260 статья УК Украины — участие в незаконном формировании. А потом я подписалподписал угоду (соглашение – прим.ред.). Президент с барского плеча скинул. И вышел. По статье, по которой меня осудили, нет условного освобождения. Дают минимум от двух до пяти лет, максимум от десяти до пятнадцати. И я мог получить от десяти до пятнадцати.Знаете, если бы меня не посадили, я бы ничего не понял. Этот опер был золотой человек. Я не думал, что такие люди есть, что могут ко мне так относиться. Он все делал для меня: доставал сигареты и еду. Даже дал возможность позвонить маме, хотя бы этого он вообще права не имел делать. Когда меня мама нашла, он отвернулся, когда я ей пароль писал от страницы Вконтакте, чтобы она там все удалила. Если бы я приехал со своим компьютером, меня по любому закопали бы. Не довезли бы никуда, это точно. Там было прямое доказательство моего участия в войне. А так я только сказал, что один раз в магазин сходил в форме и сразу уехал. Через Россию вернулся в Славянск.Все мои друзья еще там. В ДНР. Не воюют, но они там. Они не могут приехать. Когда я освободился, начал им звонить, говорить: езжайте домой. Посидите два месяца и выйдете домой на свободу. Но нет. Говорят, что на танке, мол, домой приедем.Ну езжайте, а я дома вас подожду. Дай бог, чтобы не приехали.