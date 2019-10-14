Алексей: «С мертвыми не воюем»

Алексей рассказывает про обстрелы, про аресты людей, про то, как в городе перестали работать электричество и водоснабжение. «Люди из болота воду набирали, через марлю процеживали и пили», – добавляет он, замечая, что у «ополченцев» проблем с едой и водой не было. Самого Алексея сторонники Гиркина чуть не расстреляли «за измену Родине».
«Меня обвинили в саботаже и предательстве из-за того, что я доставал тела погибших украинских военных. Я же до войны занимался поиском солдат Первой и Второй мировых войн. Но с началом войны пришлось заниматься только что убитыми. С обеих сторон, – рассказывает Алексей. – Я и мои друзья, с кем я искал раньше останки солдат, были первыми и единственными, кто 2 мая 2014 года поднял тела погибших вертолетчиков
в районе села Карповка. Все же радовались: ура, фашистов сбили, а мы надеялись, что кто-то выжил. После меня за это задержали и привезли в бывшее здание СБУ, замотали скотчем локти и ноги, и спустили в подвал. Я делал шаг и падал. Потом мне зачитали обвинение и поставили около окопа, который вырыли рядом со зданием СБУ. Начался обстрел, я инстинктивно сделал пару шагов назад и упал в окоп. Боевики сначала подумали, что я убит. Стали кричать, что у них «двухсотый». Потом выяснили, что я все-таки живой. Достали, обыскали карманы и в одном обнаружили телефон».
Последним номером в телефоне Алексея был звонок одному из «ополченцев» – он договаривался о том, как кому передавать тела убитых. Задержавшим Алексея тот стал говорить, что Юков никакой не предатель, «ополченцы» стали звонить Гиркину. После длинного разговора расстрел отменили, вернули телефон и кошелек – правда, без денег.
«Помню, что в плен меня брал чеченец, он по-русски не понимал, ходил с рюкзаком "Россия и Ичкерия", на котором были изображены два флага, – рассказывает Алексей. – Он был молодой, у него борода еще толком не росла. Когда мне приговор отменили, он пытался мне в знак примирения свой пистолет отдать: возьми, дескать, брат, это мой именной пистолет. Я сказал: нет спасибо. На** оно мне надо, скажут потом, что я вместе с ними был».