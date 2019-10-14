Алексей: «С мертвыми не воюем»

Тела погибших Алексей и его волонтеры сейчас передают обеим сторонам – Украине и представителям ДНР и ЛНР.



«С мертвыми мы не воюем. Мы отдаем ДНРовцам их солдата, украинской армии отдаем их солдата. А как иначе?».



Он рассказывает, как к нему обратилась мама одного из погибших в ДНР. Ее сына сагитировали в местной церкви ехать в Славянск, якобы волонтером. Он сказал маме, что отправился на заработки в Москву и уехал.



«А потом ей звонят и говорят: приезжайте, ваш сын погиб. Как погиб, куда ехать?! В Славянск! А что он там делает? Оказалось, что его ранили при обстреле микрорайона Семеновка и отправили в городскую больницу имени Ленина. Там ему отрезали ногу, толком не перевязали и он умер от потери крови. Его завернули в одеяло, положили в гроб и непонятно где похоронили», – рассказывает Алексей. Когда мать приезжала за телом сына, то ей отказали в выдаче – и врачи, и ополчение. Потом кто-то ей сказал, что сын лежит на Северном кладбище Славянска. Она целый год ездила класть цветы на могилу, только выяснилось, что там лежит вовсе не ее ребенок. «Она с нами связалась, и мы нашли ее сына на другом кладбище. Женщина была с нами на эксгумации и не могла поверить, что это он, ее сын. Опознала только по ладанке, которую она ему когда-то подарила». Алексей говорит, что это не единичный случай.

