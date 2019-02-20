Александр Шпетер об ипотеке, мегарайонах и домах с иностранным участием

Сейчас основным источником денег для строителей становится ипотека. 60% жилплощади ТДСК покупают за счет ипотечных средств. Александр Шпетер отмечает, что сейчас рынок вновь замер в ожидании снижения ипотечной ставки. 8 февраля Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Президент России Владимир Путин в рамках встречи по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» отметил, что рост ставок по ипотечным кредитам — «разовое и краткосрочное явление», а в будущем ипотека снова станет дешевле.
Однако уже сегодня ТДСК запустила ряд программ, направленных на поддержку покупателей. Как уточняет финансовый директор Михаил Пчелинцев, сейчас компания предлагает ряд возможностей купить квартиру дешевле. Все они представлены на ресурсе «Легкоплатека с ТДСК».
«Одна из таких программ — «Губернаторская ипотека»
. Она предусматривает экономию в четыре процента в течение трех лет (три процента по ипотеке платит муниципалитет, один процент — застройщик) или компенсацию в размере 10% от стоимости квартиры — из них 7,5% платит муниципалитет, 2,5% — застройщик. Также есть ряд своих программ поддержки. Это рассрочка платежа 70/30 или помощь при первоначальном взносе», — говорит Михаил Пчелинцев.