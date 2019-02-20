Добрые новости
20 февраля,
2019
Александр Шпетер об ипотеке, мегарайонах и домах с иностранным участием
Гендиректор ТДСК Александр Шпетер подвел итоги 2018 года и рассказал о планах компании в 2019 году. Почему компания перестала привлекать деньги дольщиков и когда в Томске появятся дома скандинавского типа, в материале ТВ2.
«Ждем снижения ипотечной ставки»
В 2018 году в строительной отрасли произошли серьезные изменения. Вступил в силу закон, об изменениях в долевом строительстве. Застройщики неоднократно критиковали предлагаемые изменения, говоря, что в действующей редакции ограничения накладываются только на них, не затрагивая банковскую сферу. Однако строительную отрасль так и не услышали.
«Законодательство поменялось резким образом. Затем довольно кардинально поменялась и модель инвестирования. Это, естественно, сказывается на строительной отрасли. С июля 2018 по июль 2019 года идет переходный период. В этот переходный период, то есть в течение года, мы должны перейти с одной системы привлечения денег дольщиков на другую. В ней дольщики формально участвуют, но через счета экскроу — счета, которые контролируются банками. Понятно, что банки берут процент, причем не малый — 12%. И выдвигают соответствующие требования. Ведь любой кредит сначала нужно получить. Для этого застройщику нужно понести затраты порядка 30-40% от общей стоимости проекта на приобретение земли, межевание, проектирование объекта, его государственную экспертизу и кроме того, иметь разрешение на строительство. И только потом банк будет рассматривать финансирование этого проекта».

Александр Шпетер
гендиректор ТДСК
Именно поэтому ТДСК с 1 июля 2018 года ушла от долевого строительства и перешла на продажу готового жилья.

Александр Шпетер
гендиректор ТДСК
«Отныне у нас нет относительно дешевых долевых денег, есть дорогие банковские. Думаем, что наши коллеги по отрасли тоже переживают довольно не простые времена. Вообще это сказалось на всей отрасли. Томская область достаточно просела в строительстве. Конечно, мы выполнили поставленные задачи, но и у нас есть снижение по сравнению с прошлым годом».
436,9 тыс. кв.м. жилья
сдано в Томской области в 2018 году
188 тыс. кв.м. жилья
сдано ТДСК в 2018 году
Сейчас основным источником денег для строителей становится ипотека. 60% жилплощади ТДСК покупают за счет ипотечных средств. Александр Шпетер отмечает, что сейчас рынок вновь замер в ожидании снижения ипотечной ставки. 8 февраля Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Президент России Владимир Путин в рамках встречи по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» отметил, что рост ставок по ипотечным кредитам — «разовое и краткосрочное явление», а в будущем ипотека снова станет дешевле.

Однако уже сегодня ТДСК запустила ряд программ, направленных на поддержку покупателей. Как уточняет финансовый директор Михаил Пчелинцев, сейчас компания предлагает ряд возможностей купить квартиру дешевле. Все они представлены на ресурсе «Легкоплатека с ТДСК».

«Одна из таких программ — «Губернаторская ипотека». Она предусматривает экономию в четыре процента в течение трех лет (три процента по ипотеке платит муниципалитет, один процент — застройщик) или компенсацию в размере 10% от стоимости квартиры — из них 7,5% платит муниципалитет, 2,5% — застройщик. Также есть ряд своих программ поддержки. Это рассрочка платежа 70/30 или помощь при первоначальном взносе», — говорит Михаил Пчелинцев.
Программы поддержки покупателей
Губернаторская ипотека
Выбор:
*4% — снижение ставки на три года
или
*10% — компенсация от стоимости квартиры
Бери сейчас плати потом
*Есть половина взноса? Остальное доплатит ТДСК
*На возврат — три месяца. Без процентов
Рассрочка платежа 70/30
*Взнос сразу — 70%
*Оставшиеся 30% — в рассрочку на два года
Трейд-ин и ипотечный обмен
*Вашу квартиру приобретает ТДСК
*Вы переезжаете в новую
Дома голландские и скандинавские
В 2019 году ТДСК планирует продолжить строительство школы в Южных Воротах, ввести в эксплуатацию школу на улице Федоровского и комплекс общежитий ТГУ, запроектировать ясли-сад в Радонежском на 220 мест. Не планирует ТДСК отказываться и от строительства крупных микрорайонов.
«Мы строили и строим крупные мегараойны. Многие из них будут достраиваться, поскольку вся документация разработана и утверждена. Такой район, как Южные ворота, промежуточно финишировал, но и у него будет некое продолжение. Жилой район Солнечная Долина в 2008 году был заявлен район-миллионик. На сегодняшний день мы построили 741 тысячу квадратного метра жилья. Еще можно построить свыше 250 тысяч квадратных метров. И я считаю, что это нужно сделать. Условия строительства были обговорены в трехстороннем соглашении, которое подписал губернатор, мэр города и я, как руководитель организации. Сейчас развитие забуксовало, свободных территорий там нет, новых никто не готовит. А по соглашению — последнее было обязанностью властей. Предполагается, что в марте мы проведем совещание, подведем итоги и возможно примем какие-то дополнительные решения. Я буду настаивать на том, чтобы все стороны выполнили свои обязательства. Ведь Солнечная Долина — это крупнейший проект Томской области в 53 млрд инвестиций. Если мы такие инвестиционные проекты не будем завершать, то о какой привлекательности области идет речь».

Александр Шпетер
гендиректор ТДСК
По словам Александра Шпетера, строительство Солнечной Долины, прежде всего, должно продвинуться в сторону Бактина. Здесь при расселении старых домов планируют применить механизм развития застроенных территорий. При этом пока ТДСК отказывается участвовать в конкурсах по развитию застроенных территорий из-за предлагаемых тяжелых для застройщиков условий.

«Один из вариантов, который, конечно, в первую очередь хотел бы использовать наш мэр — все возложить на застройщика: и снести, и переселить, и разобраться с землей, и с нежилыми помещениями, и со стоянками. Федеральный закон говорит, что это не так. Другие регионы предполагают подход 50 на 50 или 60 на 40. В Томске несколько конкурсов состоялось, но мы в них не участвовали, не было никакой экономической целесообразности для нас. Мы же не благотворительный фонд», — отметил Шпетер.
В мае ТДСК планирует начать строительство жилого комплекса по проекту голландского архитектурного бюро LEVS. К этому времени компания надеется получить всю необходимую документацию.

Предполагается, что будущий жилой комплекс будет располагаться на месте молочного завода Danon на проспекте Комсомольском. Сейчас ведутся подготовительные работы: снесены здания, проведены сети.

Александр Шпетер
гендиректор ТДСК
«Мы договорились с голландскими коллегами, что мы будем придерживаться их подхода по максимуму. Более того, они готовы бесплатно сопровождать проект. Правда, голландцы сделали только архитектурную картинку, а при разработке же рабочего проекта выяснились многие моменты, которые приходится учитывать. Например, там будут довольно глубокие котлованы, рядом расположены трамвайные пути, жилой дом, поэтому необходимо будет делать шпунтовые стенки, чего в наших краях ранее не применялось».
Проект предполагает открытие на нижних этажах магазинов, точек питания и бытового обслуживания, организацию подземного паркинга, а также реализацию концепции «двор без машин».

Кроме того сейчас специалисты LEVS architecten приступили к разработке проекта еще одного жилого комплекса на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Сибирской. Архитекторы хотят обустроить внутри квартала несколько парков с тремя прудами, а на берегу Ушайки разбить песчаный пляж.
К сентябрю 2019 года ТДСК планирует запустить и серию малоэтажных зданий, выполненных в Скандинавском стиле. Там будут высокие трехметровые потолки, приставные лоджии и французские окна с остеклением от пола до потолка.
«Мы планировали, что такой микрорайон появится в Кисловке, однако финансовая ситуация изменилась. Но главное – как только будет смонтировано все оборудование, мы найдем, где разместить новую серию жилых домов. Не буду пока называть место – оно будет не менее живописны».

Александр Шпетер
гендиректор ТДСК
Однако в любом случае, главным для компании остается безопасность и надежность построенных домов. Как отмечает Александр Шпетер, в ТДСК внедрена международная система управления качеством.

Александр Шпетер
гендиректор ТДСК
«Теперь нужно максимально учитывать мнение общественности. Это правильный подход. Но народ разный и мнение у него разное. При этом очень часто при формировании мнения не учитывается, что есть нормы, СанПины, вопросы, связанные с устойчивостью и безопасностью, особенно пожарной. Поэтому нужно опираться и на мнение жителей, и на мнение экспертов. Наша продукция отвечает всем современным требованиям. И не только российским. Мы каждый год участвуем в выставках и видим, на каком уровне находимся».
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