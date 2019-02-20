Александр Шпетер об ипотеке, мегарайонах и домах с иностранным участием

«Мы строили и строим крупные мегараойны. Многие из них будут достраиваться, поскольку вся документация разработана и утверждена. Такой район, как Южные ворота, промежуточно финишировал, но и у него будет некое продолжение. Жилой район Солнечная Долина в 2008 году был заявлен район-миллионик. На сегодняшний день мы построили 741 тысячу квадратного метра жилья. Еще можно построить свыше 250 тысяч квадратных метров. И я считаю, что это нужно сделать. Условия строительства были обговорены в трехстороннем соглашении, которое подписал губернатор, мэр города и я, как руководитель организации. Сейчас развитие забуксовало, свободных территорий там нет, новых никто не готовит. А по соглашению — последнее было обязанностью властей. Предполагается, что в марте мы проведем совещание, подведем итоги и возможно примем какие-то дополнительные решения. Я буду настаивать на том, чтобы все стороны выполнили свои обязательства. Ведь Солнечная Долина — это крупнейший проект Томской области в 53 млрд инвестиций. Если мы такие инвестиционные проекты не будем завершать, то о какой привлекательности области идет речь».