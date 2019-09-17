Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам. Эксперты из Томска доказывают его невиновность

Истории

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. По версии обвинения, Павел Устинов на акции, которая проходила 3 августа в Москве, при задержании вывихнул плечевой сустав росгвардейцу Александру Лягину, «причинив нравственные страдания и физические повреждения». Павел Устинов свою вину не признал. По словам его сестры Юлии Устиновой, в деле были многочисленные улики, доказывающие невиновность Павла. Среди которых и экспертное заключение, подготовленное томскими специалистами из частного Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Актера Павла Устинова, который снимался в сериале у американского режиссера и в фильме Федора Бондарчука «Пассажир», задержали на митинге 3 августа. Изначально против молодого человека завели дело по части 1 статьи 318 УК (применение насилия против представителя власти), но затем заменили на часть 2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). В ходе прений прокурор просила дать Устинову шесть лет лишения свободы.

Потерпевший по делу — сержант Росгвардии Александр Лягин (к началу суда уже старший сержант). В суде он настаивал, что Устинова начали задерживать на Пушкинской площади, так как тот активно участвовал в акции.

«Стоял с телефоном в руке, да, но он выкрикивал лозунги оскорбительные в сторону власти. Был активным участником», — приводит слова Лягина «Медиазона». Во время задержания Устинов, как утверждал росгвардеец Лягин, попытался освободиться от захвата.

«Я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил», — добавил Лягин. В больнице ему поставили диагноз «закрытый вывих левого плечевого сустава».

По словам Устинова, он не участвовал в акции, а на Пушкинскую площадь пришел на деловую встречу. Никаких лозунгов не выкрикивал. Эти слова подтверждает и корреспондент «Дождя» Василий Полонский, который рассказал в суде, что видел, как Устинов стоял у метро и смотрел в телефон, но не выкрикивал лозунги, как утверждают в полиции.

На видео, опубликованном «Дождем», видно, что Павел Устинов действительно стоит и просто смотрит в телефон. При этом видео в суде не рассматривалось как доказательство.

Сам Устинов пояснил, что когда его начали задерживать, он отшатнулся назад, в обеих руках у него были телефон и наушник.

«Умысла у меня применять силу или противодействовать не было. Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: «Я в митинге не участвую», — рассказал Павел.

Его сестра Юлия Устинова около десяти лет проработала во внутренних войсках — во вневедомственной охране, уволилась четыре года назад перед преобразованием этой структуры в Росгвардию. Юлия рассказывает, что занималась охраной объектов и общественного порядка, но никогда не видела подобного беспредела, который был на митингах в Москве.

То, что творили сотрудники Росгвардии, было абсолютно недопустимым. Они же сами свои законы и нарушили, — подчеркивает Юлия в телефонном разговоре с ТВ2.

«Судебная система у нас совершенно предвзятая. Суд не воспринимал доказательства невиновности Павла, которые мы предоставляли, — отметила Юлия Устинова. — Хотя их было очень много: и видео, и свидетели, но суд почему-то решил все это отмести».

Фото: https://vk.com/public185307772

Ранее Юлия Устинова заказала независимую экспертизу. Она просила проанализировать видеозапись и ответить на вопрос, мог ли Павел причинить данные повреждения сотруднику Росгвардии. Экспертизу согласились провести томские специалисты Бюро медико-судебной экспертизы — Федор Алябьев и Виталий Епишин.

«Многие эксперты, к которым я обращалась в Москве, то ли не хотели браться, то ли просто игнорировали наш запрос. Поэтому правозащитники посоветовали мне взять экспертов из Томска», — отмечает Юлия Устинова.

Я в этой жизни, похоже, ничего не боюсь, — говорит томский эксперт Федор Алябьев. — За правду готов умереть, можете процитировать это. Качество работы на совесть лучше, чем в угоду кому-то из сторон. И кто бы ко мне ни обращался, я предварительно говорю сразу, что врать мы не будем ни при каком раскладе. Есть разные варианты выводов: вероятностный, категоричный, но никаких подтасовок, никаких заведомо ложных фактов в них не будет. Это мой принцип жизни, к которому я очень долго шел и за него много претерпел.

Федор Алябьев в разговоре с ТВ2 отметил, что случаи, когда за экспертным заключением к нему обращаются из других регионов, довольно распространены.

«Экспертиза назначается судом, и к специалисту может обратиться любая из сторон. Поэтому сейчас при состязательности предопределенной силы не имеет ни одно доказательство. Я могу сказать точно, что государственный эксперт по делу Устинова не ответила на два вопроса, которые ей были заданы. В перечне было восемь вопросов, она сделала очень короткие выводы, и два конкретных вопроса — о возможности самоповреждения — она просто проигнорировала. Это во-первых. А во-вторых, у нее не было видеозаписи. Она не могла видеть правду, — рассказал Алябьев. — А о механизме травматизации эксперт высказалась абсолютно верно, и этого механизма явно нет на видеозаписи».

При этом Федор Алябьев подчеркнул, что к государственному эксперту могут быть только вопросы, но не претензии, так как нередки случаи, когда следователь не предоставляет всю информацию по делу или ставит перед экспертом формальные стандартные вопросы без привязки к конкретному экспертному случаю.

«Когда я работал в государственном бюро судебной экспертизы, я иногда прямым текстом писал, что «судя по поставленным вопросам, лицо, назначавшее экспертизу, не понимает смысла заданных вопросов». Это, конечно, перегиб с моей стороны, но мне настолько тяжело тогда было смириться с непрофессионализмом правоохранителей, что доходило и до такого. В практике всегда можно поставить стандартные вопросы, которые не будут иметь значения для конкретной ситуации», — объяснил Алябьев.

Но, по моему мнению, в деле Павла Устинова на видео четко видно, что никого он не бил, никого не трогал, никому руку не выворачивал (такой механизм установила эксперт) и рука его, которой якобы он зацепил бойца Росгвардии, держала сотовый телефон. А боец Росгвардии, который был в амуниции, полностью защищавшей его от всяких чрезмерных воздействий, при контактном взаимодействии с Устиновым не проявил никаких реакций, показывающих, что у него была какая-то боль. Когда происходит вывих плеча, сразу резкая боль, и рука не будет функционировать, потому что кости, суставные поверхности и мышцы, сосуды и нервы будут в анатомически неправильном и неудобном положении. А по видеозаписи четко видно, что боец очень прилично и крепко после якобы произошедшего вывиха работает пораженной рукой и принимает активное участие в сопровождении Устинова, держа его за пояс. Поэтому либо потерпевшим признан не тот боец, который снят на видео, либо не было никакого вывиха, потому что эксперт не описала достаточно подробно вывих на рентгенограммах, которые ей предоставлялись, не указала идентификационную принадлежность предоставляемых рентгенограмм. Потому что надо описывать, надо мерить, надо прилагать скриншоты. Мы делаем так, мы за доказательную медицину.

В поддержку Павла Устинова выступил художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин — его Высшую школу сценических искусств окончил актер. В поддержку актера выступили политики Илья Яшин и Дмитрий Гудков, основатель «Диссернета» Сергей Пархоменко, профессор кафедры актерского мастерства Сергей Шенталинский, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и многие другие.

После оглашения приговора актер Александр Паль опубликовал на своей странице пост, в котором призвал коллег не игнорировать это неправосудное решение.

«Мне кажется, что в этой ситуации мы не должны промолчать, нам нужно выразить свое несогласие с судом и решением этого суда. По всем фактам, видеозаписям видно, что парень не совершал того, что ему приписали! И решение суда выглядит неправомерным», — отметил актер Александр Паль.

За несколько часов с момента публикации в флешмобе поучаствовали актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, актер «Современника» Никита Ефремов, актрисы Таисия Вилкова и Юлия Пересильд, актер Алексей Климушкин, процитировавший стихотворение Иосифа Бродского «Переживи всех».