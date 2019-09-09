«600 миллионов ушли в никуда»: почему лесозащитники властям не верят

Истории

Почти каждый житель лесистых регионов России слышал о сибирском шелкопряде — бабочке, пожирающей хвойные породы деревьев. Но последствия нашествия шелкопряда видели единицы. Волонтеры движения «Защитим томскую тайгу» поехали в Первомайское лесничество рядом с поселком Комсомольск, где вредитель поел деревья совсем недавно. Вместе с лесозащитниками в тайгу отправился журналист ТВ2.

Проблемы с шелкопрядом в Томской области еще началась в 2014 году. Сначала их замалчивали, игнорировали, — рассказывает лесозащитник Денис Литвинов. — Мы тогда обращались в департамент лесного хозяйства, и лесничие сами заявления писали, чтобы начали обработку. Но власти на проблему забивали. Дошло до того, что из-за нашествия вредителей пришлось вводить карантин.

По информации томского департамента лесного хозяйства, площадь зараженного шелкопрядом леса увеличилась с 4125 гектаров в 2015 году до 463 348 гектаров в 2017-м. При этом с 2011 по 2015 год, говорится в ответе ведомства, вредитель не действовал в Томской области вообще.

В 2016 году из-за нашествия шелкопряда власти ввели карантин, но травить вредителя начали лишь в конце весны 2017-го, потому что Рослесхоз обратился к федерации за дополнительным финансированием только в марте 2017 года. В итоге погибло 12 000 гектаров леса. Счетная палата провела проверку и по ее итогам раскритиковала борьбу с шелкопрядом в Томской области.

«Раньше как было: шелкопряд поразил лес, очаг поражения нашли и протравили, — продолжает Денис Литвинов. — Сейчас же приезжают, фиксируют очаг, снимают пробу и уезжают. Потом приезжают и снова смотрят. Если впервые очаг нашли весной, то второй раз проверяют только осенью. Смотрят, что очаг на месте, и только после этого начинают шевелиться. Составляют заявку на получение средств, которую нужно сначала в Москву подать. Москва проверяет заявку и еще время спустя выделяет деньги. В этом году деньги департаменту выделили неохотно и не сразу».

По словам сотрудника облдепартамента лесного хозяйства Антона Балабуркина, эффективнее всего травить гусениц шелкопряда весной. Однако 49,3 миллиона рублей на проведение мероприятий по уничтожению вредителя Томская область получила только в начале июня 2019 года. В момент запроса финансирования подлежащими обработке считались 256,8 тысяч гектаров тайги.

«По моей информации, у департамента есть данные о 800 тысячах гектарах, зараженных шелкопрядом, — продолжает Денис Литвинов. — Но протравить собираются лишь около 300 тысяч. Деньги департаменту не выделяли, потому что за три года дали больше 600 миллионов рублей, а они ушли в никуда. Они протравят участок леса и пишут, что эффективность 95 %. На следующий год просят на этот же участок денег, снова травят и снова получают 95 %. Ну как так-то? Из-за этого им Москва денег и не выделяет. Ну, и Малькевич еще проворовался».

В 2017 году правительство РФ выделило Томской области на борьбу с шелкопрядом 257,7 миллионов рублей, а Рослесхоз — 100 миллионов. В 2018 году федерация выделила 88 миллионов, а всего на обработку было потрачено 158 миллионов рублей. В этом году область получила из федерального бюджета лишь 50 миллионов рублей. Но пока неизвестно, сколько на борьбу с вредителем выделят сам регион и Рослесхоз.

Денис Литвинов направил в департамент лесного хозяйства официальный запрос о площади очагов шелкопряда на территории Томской области. В ведомстве ответили, что от вредителя нужно обработать 256 783 гектара леса. Из них 3248 — в Первомайском лесничестве.

Ответ был датирован 18 апреля 2019 года. Однако уже в середине августа замгубернатора по агропромышленной политике Андрей Кнорр объявил, что эпидемия шелкопряда в Томской области пошла на спад и площадь пораженных шелкопрядом участков снизилась до нескольких десятков тысяч гектаров. Замгубернатора также сообщил изданию «РИА Томск», что площади обработки тайги от вредителя могут сократить.

Обработка в весенне-летний период, по словам Кнорра, не проводилась из-за необходимых аукционов по выбору подрядчиков, а на сегодняшний день аукционы проведены и обработка идет. Причем как раз в Первомайском лесничестве, к которому относится и Комсомольское лесничество.

За 2019 год на сайте «Госзакупки» указан лишь один контракт на выполнение работ по ликвидации очагов шелкопряда в Томской области. Сумма аукциона — два миллиона, выиграл его единственный участник — федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса». При этом контракты на обследование очагов шелкопряда проводились дважды, на общую сумму в 2,6 миллиона рублей.

«Рядом с деревней Комсомольск шелкопряд пожрал хвойный лес. Мы ездили туда, чтобы показать, как это выглядит, — рассказывает Денис Литвинов. – Люди этого не видят, поэтому не осознают трагедии происходящего. Леса сожрано много, и сейчас там вырубается ценный кедрач. Уходит за копейки, а продается втридорога. Кормовая база для животных убивается, без еды они уходят. Мы просто теряем тайгу. А чиновники утверждают, что у нас почти стопроцентная эффективность по уничтожения шелкопряда. По факту приезжаешь — кедр объеденный, пихта объеденная. Хвои нет, и деревья гибнут. Такими поездками мы показываем нашу позицию: мы не доверяем департаменту лесного хозяйства и Кнорру, который утверждает, что шелкопряд ушел и с лесом все хорошо».

Лесозащитники хотели сделать больше снимков пораженного шелкопрядом леса, но из-за сломанного квадракоптера пришлось вернуться. Они надеются починить камеру и провести полноценную экспедицию по Томской области. На кадрах ниже видны серые участки тайги — это, как объяснил Денис, съеденные шелкопрядом деревья.

По данным начальника отдела охраны и защиты лесного фонда департамента лесного хозяйства Томской области Александра Пирогова, очаги шелкопряда в Томской области затухли.

«В начале года говорилось о 256,8 тысячах гектаров, но эта площадь не подтвердилась, — рассказал Александр Пирогов. — Получается, эти очаги затухли из-за природных факторов. Сейчас требующих мер очагов шелкопряда не имеется и обработка проводиться не будет».

В Центре защиты леса Томской области эту информацию подтверждают. Сотрудники ведомства осмотрели 90 % леса в регионе и пришли к выводу, что численность шелкопряда обработки не требует.​

Намечалась борьба, потому что осенью популяция шелкопряда была в хорошем состоянии, — прокомментировал ТВ2 замдиректора томского филиала Центра защиты леса Юрий Кизеев. — Но весна была затяжная, холодная. Это отрицательно сказалось на популяции. Да и сама популяция живет по пять-семь лет, а у нас ее вспышка была в 2013-2014 годах. Все это в комплексе повлияло, и очаги шелкопряда начали затухать. Численность вредителя есть, но она небольшая. Обработку деревьев мы ведем только в том случае, если прогноз повреждений от вредителя составляет 50 %. Сейчас, исходя из числа шелкопряда, прогноз составляет 20-30 %. То есть очагов, требующих борьбы, на данный момент нет.