Добрые новости
09 сентября,
2019
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Истории

«600 миллионов ушли в никуда»: почему лесозащитники властям не верят

Роман Чертовских
Роман Чертовских
1 час назад

Почти каждый житель лесистых регионов России слышал о сибирском шелкопряде — бабочке, пожирающей хвойные породы деревьев. Но последствия нашествия шелкопряда видели единицы. Волонтеры движения «Защитим томскую тайгу» поехали в Первомайское лесничество рядом с поселком Комсомольск, где вредитель поел деревья совсем недавно. Вместе с лесозащитниками в тайгу отправился журналист ТВ2. 

Лесозащитник Денис Литвинов
Лесозащитник Денис Литвинов

Проблемы с шелкопрядом в Томской области еще началась в 2014 году. Сначала их замалчивали, игнорировали, — рассказывает лесозащитник Денис Литвинов. — Мы тогда обращались в департамент лесного хозяйства, и лесничие сами заявления писали, чтобы начали обработку. Но власти на проблему забивали. Дошло до того, что из-за нашествия вредителей пришлось вводить карантин.

По информации томского департамента лесного хозяйства, площадь зараженного шелкопрядом леса увеличилась с 4125 гектаров в 2015 году до 463 348 гектаров в 2017-м. При этом с 2011 по 2015 год, говорится в ответе ведомства, вредитель не действовал в Томской области вообще.


В 2016 году из-за нашествия шелкопряда власти ввели карантин, но травить вредителя начали лишь в конце весны 2017-го, потому что Рослесхоз обратился  к федерации за дополнительным финансированием только в марте 2017 года. В итоге погибло 12 000 гектаров леса. Счетная палата провела проверку и по ее итогам раскритиковала борьбу с шелкопрядом в Томской области. 

Без хвои - деревья, съеденные гусеницами шелкопряда
Без хвои - деревья, съеденные гусеницами шелкопряда
Без хвои - деревья, съеденные гусеницами шелкопряда
Без хвои - деревья, съеденные гусеницами шелкопряда
Без хвои - деревья, съеденные гусеницами шелкопряда
Без хвои - деревья, съеденные гусеницами шелкопряда

«Раньше как было: шелкопряд поразил лес, очаг поражения нашли и протравили, — продолжает Денис Литвинов. — Сейчас же приезжают, фиксируют очаг, снимают пробу и уезжают. Потом приезжают и снова смотрят. Если впервые очаг нашли весной, то второй раз проверяют только осенью. Смотрят, что очаг на месте, и только после этого начинают шевелиться. Составляют заявку на получение средств, которую нужно сначала в Москву подать. Москва проверяет заявку и еще время спустя выделяет деньги. В этом году деньги департаменту выделили неохотно и не сразу». 


По словам сотрудника облдепартамента лесного хозяйства Антона Балабуркина, эффективнее всего травить гусениц шелкопряда весной. Однако 49,3 миллиона рублей на проведение мероприятий по уничтожению вредителя Томская область получила только в начале июня 2019 года. В момент запроса финансирования подлежащими обработке считались 256,8 тысяч гектаров тайги. 


«По моей информации, у департамента есть данные о 800 тысячах гектарах, зараженных шелкопрядом, — продолжает Денис Литвинов. — Но протравить собираются лишь около 300 тысяч. Деньги департаменту не выделяли, потому что за три года дали больше 600 миллионов рублей,  а они ушли в никуда. Они протравят участок леса и пишут, что эффективность 95 %. На следующий год просят на этот же участок денег, снова травят и снова получают 95 %. Ну как так-то? Из-за этого им Москва денег и не выделяет. Ну, и Малькевич еще проворовался». 


В 2017 году правительство РФ выделило Томской области на борьбу с шелкопрядом 257,7 миллионов рублей, а Рослесхоз — 100 миллионов. В 2018 году федерация выделила 88 миллионов, а всего на обработку было потрачено 158 миллионов рублей. В этом году область получила из федерального бюджета лишь 50 миллионов рублей. Но пока неизвестно, сколько на борьбу с вредителем выделят сам регион и Рослесхоз. 

Волонтеры пробираются через дорогу, разбитую лесоповалочной техникой
Волонтеры пробираются через дорогу, разбитую лесоповалочной техникой
Волонтеры пробираются через дорогу, разбитую лесоповалочной техникой
Волонтеры пробираются через дорогу, разбитую лесоповалочной техникой

Денис Литвинов направил в департамент лесного хозяйства официальный запрос о площади очагов шелкопряда на территории Томской области. В ведомстве ответили, что от вредителя нужно обработать 256 783 гектара леса. Из них 3248 — в Первомайском лесничестве. 


Ответ был датирован 18 апреля 2019 года. Однако уже в середине августа замгубернатора по агропромышленной политике Андрей Кнорр объявил, что эпидемия шелкопряда в Томской области пошла на спад и площадь пораженных шелкопрядом участков снизилась до нескольких десятков тысяч гектаров. Замгубернатора также сообщил изданию «РИА Томск», что площади обработки тайги от вредителя могут сократить.


Обработка в весенне-летний период, по словам Кнорра, не проводилась из-за необходимых аукционов по выбору подрядчиков, а на сегодняшний день аукционы проведены и обработка идет. Причем как раз в Первомайском лесничестве, к которому относится и Комсомольское лесничество. 


За 2019 год на сайте «Госзакупки» указан лишь один контракт на выполнение работ по ликвидации очагов шелкопряда в Томской области. Сумма аукциона — два миллиона, выиграл его единственный участник — федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса». При этом контракты на обследование очагов шелкопряда проводились дважды, на общую сумму в 2,6 миллиона рублей.

Андрей Кнорр
Андрей Кнорр

«Рядом с деревней Комсомольск шелкопряд пожрал хвойный лес. Мы ездили туда, чтобы показать, как это выглядит, — рассказывает Денис Литвинов. – Люди этого не видят, поэтому не осознают трагедии происходящего. Леса сожрано много, и сейчас там вырубается ценный кедрач. Уходит за копейки, а продается втридорога. Кормовая база для животных убивается, без еды они уходят. Мы просто теряем тайгу. А чиновники утверждают, что у нас почти стопроцентная эффективность по уничтожения шелкопряда. По факту приезжаешь  — кедр объеденный, пихта объеденная. Хвои нет, и деревья гибнут. Такими поездками мы показываем нашу позицию: мы не доверяем департаменту лесного хозяйства и Кнорру, который утверждает, что шелкопряд ушел и с лесом все хорошо». 


Лесозащитники хотели сделать больше снимков пораженного шелкопрядом леса, но из-за сломанного квадракоптера пришлось вернуться. Они надеются починить камеру и провести полноценную экспедицию по Томской области. На кадрах ниже видны серые участки тайги — это, как объяснил Денис,  съеденные шелкопрядом деревья.

«600 миллионов ушли в никуда»: почему лесозащитники властям не верят
«600 миллионов ушли в никуда»: почему лесозащитники властям не верят
«600 миллионов ушли в никуда»: почему лесозащитники властям не верят
«600 миллионов ушли в никуда»: почему лесозащитники властям не верят

По данным начальника отдела охраны и защиты лесного фонда департамента лесного хозяйства Томской области Александра Пирогова, очаги шелкопряда в Томской области затухли.


«В начале года говорилось о 256,8 тысячах гектаров, но эта площадь не подтвердилась, — рассказал Александр Пирогов. — Получается, эти очаги затухли из-за природных факторов. Сейчас требующих мер очагов шелкопряда не имеется и обработка проводиться не будет».


В Центре защиты леса Томской области эту информацию подтверждают. Сотрудники ведомства осмотрели 90 % леса в регионе и пришли к выводу, что численность шелкопряда обработки не требует.​

Намечалась борьба, потому что осенью популяция шелкопряда была в хорошем состоянии, — прокомментировал ТВ2 замдиректора томского филиала Центра защиты леса Юрий Кизеев. — Но весна была затяжная, холодная. Это отрицательно сказалось на популяции. Да и сама популяция живет по пять-семь лет, а у нас ее вспышка была в 2013-2014 годах. Все это в комплексе повлияло, и очаги шелкопряда начали затухать. Численность вредителя есть, но она небольшая. Обработку деревьев мы ведем только в том случае, если прогноз повреждений от вредителя составляет 50 %. Сейчас, исходя из числа шелкопряда, прогноз составляет 20-30 %. То есть очагов, требующих борьбы, на данный момент нет.

Здоровый ствол дерева и дерево, съеденное шелкопрядом
Здоровый ствол дерева и дерево, съеденное шелкопрядом

Третьего сентября Министерство природы России выпустило ежегодный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». По данным ведомства, за прошедший год в Томской области погибло 23,7 тысяч гектаров леса. По этому показателю регион находится на втором месте среди российских, уступая только Красноярскому краю. Основные причины: пожары и поражение леса вредителями.


В Минприроды также отмечают, что Томская область оказалась одним из тех регионов, где в 2018 году отмечено «наибольшее возрастание очагов вредителей и болезней леса», на 390 тысяч гектаров. Данные за 2019-й будут в следующем году. 

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