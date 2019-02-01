44 вагона в день?

«Для сравнения — мощность печально знаменитого полигона «Ядрово» в Волоколамске составляла 200 тыс. тонн в год, а при попытке «разогнать» полигон до 600 тыс. все и началось: вереницы мусоровозов, вонь, отравления (в том числе детей), многотысячные митинги протеста», — пишет журналист и главный редактор «Активатики» Михаил Матвеев.

Один Наро-Фоминский завод ежегодно будет выдавать 260 208 тонн золы и шлака, что составляет 37,1% всей массы поступившего мусора. Получается, что все четыре завода будут ежегодно производить более миллиона тонн шлака и золы. То есть завод под Наро-Фоминском будет «производить» 48 автомашин отходов в сутки — золы и шлака.

Каждый завод предназначен для сжигания 700 тыс. тонн мусора в год, а все четыре завода будут ежегодно сжигать 2,8 млн тонн мусора.

Первая информация о том, что часть отходов от московских мусоросжигающих заводов поедет в Томск, появилась еще в апреле прошлого года. Тогда ТВ2 цитировало РБК, что комиссия государственной экологической экспертизы рекомендовала отправлять золу и шлак с будущего мусоросжигательного завода в Воскресенском районе (Подмосковье) на Томский полигон токсичных промышленных отходов.





Сейчас в технической документации ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) мусоросжигающих заводов сказано:





Один из основных вариантов по передаче шлака — отходов IV класса опасности и летучей золы III класса опасности (чем ниже цифра, тем выше опасность) — это АО «Полигон», расположенный в Томске по ул. Кузовлевский тракт, 2/3. То есть Томский полигон токсичных промышленных отходов. Статья «Токсичное соседство» о полигоне вышла на сайте ТВ2 2 октября 2018 года.





«По навигатору от Москвы до Томска 3598 км, а ехать до него на машине больше двух суток. Скорый поезд до Томска идет примерно столько же. Посчитаем, что в день четыре завода будут производить 2850 тонн золошлаковых отходов (1,04 млн тонн/365). Средний объем грузового вагона — 65 тонн, а значит, ежедневно в Томск должен будет ехать состав из 44 вагонов, везущих подмосковные отходы. Про бредовую идею везти московский мусор в Архангельскую область мы слышим так часто, что она уже вроде не кажется настолько бредовой. Привыкли. Но даже на этом фоне идея с Томском выглядит освежающе», — цитируем «Активатику».





Но площадь томского полигона сравнительно небольшая: 37 гектаров. Он находится в 10 км от реки Томь и в 12 километрах от жилой застройки Томска. Более того, в территориальной схеме обращения с отходами Томской области утверждается, что остаточная вместимость полигона по этому адресу — 38 216 тонн. А ежегодно полигон может принимать в год не более 28 062 тонн — то есть всего 2,7 процента золы и шлака, получившихся после сжигания мусора в Подмосковье.





10 февраля 2017 года председателем совета директоров АО «Полигон» был избран Олег Митволь. Бывший замруководителя Росприроднадзора и возглавлявший список Российской экологической партии «Зеленые» на последних думских выборах. Ему принадлежит около 80% акций ОАО «Полигон».