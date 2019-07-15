228: «случайные люди»

«Моего сына как Ивана Голунова задержали: ни смывов (проверка ладоней человека на наличие следов наркотика — прим.редакции), ни свидетелей. Только Виктора еще и осудили», — сетует Любовь. Вопросы к приговору действительно есть, на суде их озвучил адвокат Евгений Языков. Защитник Виктора Ковешникова считает приговор незаконным по нескольким причинам. Первая — это причина для проведения оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) «проверочная закупка».



Такие мероприятия проводят, если есть свидетели, которые обвиняют человека в торговле наркотиками, или у человека криминальное прошлое. В случае Виктора Ковешникова нет ни того, ни другого, то есть «проверочную закупку»провели на пустом месте, просто так. Адвокат Языков подчеркивает, что это противоречит федеральному закону.



Во время «проверочной закупки» сотрудники ФСКН списались по интернету с человеком под ником «Legtsk», перечислили ему деньги за «купленные» наркотики и забрали «закладки» из тайников. После оперативники задержали Виктора Ковешникова: он, по версии следствия, создал аккаунт «Legtks» и раскладывал «закладки». Но контролировали «закупку» только в начале операции и в момент выдачи наркотиков инициатору ОРМ. Момента изъятия «закладки» из тайника никто не видел. Того, что наркотики в тайник кладет Виктор Ковешников — тоже.



То есть, как сказал в апелляционной речи адвокат Ковешникова, полицейские «совместно получили из тайника наркотическое средство, доставили его в административное здание, сами же пригласили гражданских лиц в качестве очевидцев, и один другому выдал наркотическое средство». Причем момент изъятия «закладки» из тайника не документировался, как требует того Федеральный закон.



Другой спорный момент – это нестыковки по времени. Согласно рапорту, в период с 11:40 до 12:15 Виктор Ковешников одновременно управлял своей машиной, переписывался с сотрудниками ФСКН, взвешивал и фасовал наркотики. После он и вовсе зашел в подъезд дома на одной улице и одновременно сделал «закладку» на другой.



«На суде адвокат встал и сказал: «Получается, что Ковешников — Джеймс Бонд», — вспоминает Любовь Ковешникова. — Он под наружкой идет, одновременно «закладки» делает, на телефоне что-то набирает и рулит авто».



Для покупки наркотиков чаще всего используют QIWI-кошельки и терминалы. Есть они и в деле Виктора Ковешникова. Но кошелек, на который сотрудники ФСКН переводили деньги, принадлежит не Виктору, и это доказано. В приговоре также сказано, что 28 января 2015 года на банковскую карту Виктора Ковешникова поступали 10 и 11 тысяч рублей. Суд решил, что эти деньги Виктор получил за продажу наркотиков, хотя доказательств тому нет. Мать задержанного объясняет перечисленные суммы бизнесом сына — продажей алкоголя через интернет.

