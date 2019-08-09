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09 августа,
2019
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Истории

20 лет у власти

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Девятого августа 1999 года Борис Ельцин назначил исполняющим обязанности премьер-министра малоизвестного выходца из КГБ и сотрудника мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина. Редакция ТВ2 вспоминает несколько историй на тему «Томск и Путин», снятых в разные годы журналистами телекомпании, отключенной от эфира в 2015 году. 

20 лет у власти

О подготовке и проведении прямой линии Путина с томичами. 2005 год


Сюжет корреспондента Николая Воронина о подготовке и проведении в Томске первого телемоста с президентом. Перед прямой линией тогда устроили репетицию, придумали вопросы и попросили задать их определенных людей. К месту включения пускали по заранее составленным спискам. Рядовые томичи, а уж тем более журналисты, через полицейское оцепление пройти не смогли. Кто отдал такой приказ, выяснить не удалось. 

О взлетах и падениях популярности Путина, 2005 год


В прямом эфире зрители ТВ2 ответили на вопросы о том, кто правит Россией, как граждане относятся к окружению президента и готовы ли они отдать свой голос Владимиру Путину на грядущих выборах.

Письма Путину, 2008 год


«Маленькие люди» всегда писали царям, императорам и президентам. Жаловались на бездействие местной власти и надеялись, что глава государства быстрее решит их проблемы. О том, какие письма слали Владимиру Путину простые томичи, в сюжете вспоминают Юлия Мучник и Андрей Филимонов.

«No Putin no cry». Такое было еще возможно в 2012 году

В декабре и феврале 2012 года по России прошли многотысячные марши «За честные выборы». Интернет-проект Open Space и московская галерея Artplay собрали плакаты митингующих и показали общественный протест как объект актуального искусства. Как это было, рассказывает корреспондент ТВ2 Андрей Соколов. 

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