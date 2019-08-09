20 лет у власти

Истории

Девятого августа 1999 года Борис Ельцин назначил исполняющим обязанности премьер-министра малоизвестного выходца из КГБ и сотрудника мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина. Редакция ТВ2 вспоминает несколько историй на тему «Томск и Путин», снятых в разные годы журналистами телекомпании, отключенной от эфира в 2015 году.

О подготовке и проведении прямой линии Путина с томичами. 2005 год

Сюжет корреспондента Николая Воронина о подготовке и проведении в Томске первого телемоста с президентом. Перед прямой линией тогда устроили репетицию, придумали вопросы и попросили задать их определенных людей. К месту включения пускали по заранее составленным спискам. Рядовые томичи, а уж тем более журналисты, через полицейское оцепление пройти не смогли. Кто отдал такой приказ, выяснить не удалось.

О взлетах и падениях популярности Путина, 2005 год

В прямом эфире зрители ТВ2 ответили на вопросы о том, кто правит Россией, как граждане относятся к окружению президента и готовы ли они отдать свой голос Владимиру Путину на грядущих выборах.

Письма Путину, 2008 год

«Маленькие люди» всегда писали царям, императорам и президентам. Жаловались на бездействие местной власти и надеялись, что глава государства быстрее решит их проблемы. О том, какие письма слали Владимиру Путину простые томичи, в сюжете вспоминают Юлия Мучник и Андрей Филимонов.