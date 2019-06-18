15 тысяч на двух работах

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Сотрудники стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске жалуются на низкие зарплаты, устаревшее оборудование, условия труда, нарушение норм СанПиНа и безразличие главврача. Медики написали коллективное обращение в новосибирскую прокуратуру и обратились за помощью в общероссийский профсоюз «Альянс врачей». А в профсоюзе посоветовали обнародовать проблему еще и в СМИ. Так жалоба новосибирских медиков дошла до ТВ2.

Фото: Профсоюз «Альянс врачей»

«Руководство нас унижает, поэтому мы решили побороться за свои права, — рассказал ТВ2 заведующий ортопедическим отделением поликлиники Роман Салов. В этой клинике он работает больше десяти лет. — Зарплата мизерная, часть окладов просто не платят. Я работаю завотделением и врачем-стоматологом. Оклад заведующего получаю, а оклад врача — нет. За январь 2019 года 27 тысяч рублей получил, за февраль — 28. Одна из наших сотрудниц, Валентина Иванова, совмещает ставку медсестры и санитарки. Работает с утра до вечера, два кабинета обслуживает. И вместе с доплатой ветерана труда получает 15 тысяч рублей в месяц».

Роман Салов также рассказал, что медикам приходится работать на оборудовании 70-ых годов и руководство требует от докторов выполнения финансового плана в 390 тысяч рублей в месяц. В бюджетном учреждении, где идет бесплатный прием пациентов, выполнить такой план практически невозможно.

Мы в государственном бюджетном учреждении принимаем ветеранов труда и тружеников тыла по социальной гарантии, — продолжает Роман Салов. — Причем делаем это хорошо. Очереди сократили настолько, что люди уже практически не ждут. Но нам говорят, что нужно деньги зарабатывать, оказывать платные услуги.

В апреле 2019 года сотрудники ортопедического отделения №2 г. Новосибирска написали коллективную претензию на имя главного врача поликлиники Ирины Горох. Медики жаловались на низкие зарплаты, нарушение норм СанПина и устаревшее оборудование, которое бьет их током.

«Освещенность рабочих мест недостаточная, — говорится в тексте жалобы. – В зимний период в лаборатории и кабинете врачей отопление практически отсутствует. Средняя температура составляет 14 градусов, работники вынуждены использовать обогреватели. Ремонт в отделении осуществлялся последний раз около восьми лет назад и имел «косметический» характер. Хотя проблемы с отоплением и электричеством свидетельствуют о том, что необходим полноценный ремонт с заменой коммуникаций».

Главврач больницы Ирина Горох, по словам Романа Салова, коллективную жалобу сотрудников проигнорировала. Неделю назад медики направили копии обращения в региональный минздрав и трудовую инспекцию, но пока ответа из ведомств не получили.

ТВ2 попыталось взять комментарий у руководителя поликлиники, но обсуждать сложившуюся ситуацию по телефону Ирина Горох отказалась.

Могу дать комментарий только при личной встрече, — сказала Ирина Горох. — Я не знаю, с кем сейчас говорю по телефону и обсуждать зарплаты сотрудников с незнакомым человеком не могу. Приезжайте, посмотрите на все своими глазами, покажите мне пресс-карту — и я вам все прокомментирую.

Медики стоматологической поликлиники №2 обратились в профсоюз «Альянс врачей». Представители профсоюза побывали в учреждении, поговорили с персоналом и также попытались получить комментарий от главврача Ирины Горох. На камеру Ирина Горох общаться отказалась и предложила направить в поликлинику письменный запрос, на который она смогла бы прислать письменный ответ.

«В первую очередь мы видим в этой поликлинике нарушение «майских указов», — рассказал ТВ2 пресс-секретарь «Альянса врачей» Иван Коновалов. — Средняя зарплата в Новосибирском регионе — 35 тысяч рублей. А в этой больнице женщина, подрабатывающая медсестрой и санитаркой, получает 15 тысяч, хотя только за работу медсестры она должна получать 35! Профсоюз будет это нарушение оспаривать через прокуратуру и трудовую инспекцию. Устаревшее оборудование тоже является нарушением закона. Очевидно, что каждый год на обновление техники выделяются бюджетные деньги. И если с 70-ых годов оборудование не меняют, то кто-то, видимо, эти деньги присваивает себе».

На видео, которое ТВ2 предоставил «Альянс врачей», сотрудники Клинической стоматологической поликлиники №2 рассказывают о низких зарплатах, о необходимости ремонта в здании поликлиники и политике руководства относительно платных услуг.

«Конечно не довольна», — ответила на видео на вопрос о размере своей зарплаты 56-летняя медсестра высшей категории Валентина Иванова.

Это она получает за совместительство на двух работах всего 15 тысяч рублей.

После публикации этого видео главврач больницы Ирина Горох вызвала Валентину Иванову на беседу и, как утверждает медсестра, угрожала ей судом.

Я ветеран труда, работаю в поликлинике больше 30 лет, — рассказала ТВ2 по телефону Валентина Иванова. — С утра до вечера работаю. Раньше мне еще меньше платили, потом пошла разбираться — прибавили 45% к окладу санитарки. На видео я сказала, что зарплатой недовольна, а главврач меня потом вызвала и при всех угрожала засудить за клевету, если я это видео не удалю. Слова Ирины Сергеевны (главврача — прим. редакции) и главная медсестра слышала, и другие мои коллеги. То есть она меня унизила при всех. Я ей тогда ответила, что она не только мне, но и всем мало платит. Да и как я видео это удалю, если не я его снимала и выкладывала?